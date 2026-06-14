Guardar alimentos en el freezer es una de las formas más prácticas de extender su vida útil y evitar desperdicios. Sin embargo, no siempre alcanza con colocarlos dentro de una bolsa o recipiente. La manera en que se los protege del aire puede marcar una diferencia importante en su conservación.

Por eso, especialistas en almacenamiento de alimentos recomiendan utilizar papel aluminio como una barrera adicional para determinados productos que permanecerán congelados durante semanas o meses. El objetivo principal es reducir la exposición al aire y a la humedad, dos factores que favorecen el deterioro de los alimentos congelados.

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La clave está en prevenir el llamado “quemado por congelación” o freezer burn, un fenómeno que suele aparecer cuando el alimento pierde humedad durante el tiempo que permanece almacenado. Aunque no representa un riesgo para la salud, puede alterar significativamente el sabor, la textura, el color y la calidad general del producto.

Qué es el quemado por congelación y por qué ocurre

El freezer burn se produce cuando las moléculas de agua presentes en los alimentos migran hacia las zonas más frías del congelador. Como consecuencia, la superficie del producto se deshidrata y aparecen manchas secas, cambios de color o cristales de hielo.

Pocos lo saben: por qué los expertos recomiendan envolver con papel aluminio los alimentos que van al freezer. Foto: IA

Según explican organismos especializados en conservación de alimentos, el problema suele originarse cuando los productos no están correctamente envueltos o cuando el envase permite el ingreso de aire. Además, las fluctuaciones de temperatura dentro del freezer pueden acelerar este proceso.

Los expertos coinciden en que los alimentos afectados siguen siendo seguros para consumir, pero pierden gran parte de las características originales que tenían al momento de ser congelados.

Por qué el papel aluminio ayuda a conservar mejor los alimentos

El papel aluminio funciona como una barrera física contra la humedad, el oxígeno y la luz. Gracias a su flexibilidad, puede adaptarse con precisión a la forma del alimento y reducir los espacios donde queda aire atrapado.

Además, es más resistente que muchas envolturas plásticas convencionales y ayuda a disminuir la formación de escarcha sobre la superficie de los productos congelados. Por esa razón, suele utilizarse para proteger panes, carnes, hamburguesas, quesos y distintos alimentos preparados.

Incluso algunas guías de conservación recomiendan una doble protección: primero envolver el alimento en film plástico y luego agregar una capa de papel aluminio para maximizar la barrera contra el aire y la humedad.

Qué alimentos pueden beneficiarse de este truco

Entre los productos que suelen conservarse mejor mediante este método se encuentran:

Panes y productos de panadería.

Bagels y medialunas.

Hamburguesas caseras.

Carnes crudas o cocidas.

Pollo.

Pescados.

Quesos duros.

Tortillas y masas.

Comidas preparadas para recalentar.

Pocos lo saben: por qué los expertos recomiendan envolver con papel aluminio los alimentos que van al freezer. Foto: IA

En el caso de los panes, varios especialistas destacan que una cobertura completa con aluminio ayuda a preservar mejor la textura original y evita que se resequen durante el almacenamiento prolongado.

Cómo envolver correctamente los alimentos antes de congelarlos

Para obtener los mejores resultados, los expertos recomiendan seguir algunos pasos básicos: