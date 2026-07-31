El vinagre dejó de ser un ingrediente exclusivo de la cocina para convertirse en uno de los remedios caseros más populares para el cuidado del cabello. En redes sociales abundan los videos que lo presentan como una solución para conseguir una melena más brillante, reducir el frizz o limpiar el cuero cabelludo, aunque los especialistas insisten en que su uso debe hacerse con ciertas precauciones.

Peluqueros y dermatólogos coinciden en que este ingrediente puede aportar beneficios cuando se utiliza correctamente, pero advierten que aplicarlo puro o usarlo con demasiada frecuencia puede irritar el cuero cabelludo debido a su acidez. Por eso, recomiendan respetar las proporciones de dilución y adaptarlo a las necesidades de cada tipo de cabello.

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El interés por este tipo de remedios naturales también responde a la búsqueda de alternativas económicas frente a algunos productos cosméticos. Sin embargo, los expertos recuerdan que ningún ingrediente casero reemplaza una rutina capilar adecuada ni el tratamiento indicado por un profesional cuando existen enfermedades del cuero cabelludo.

Para qué sirve el vinagre en el pelo

Uno de los principales beneficios que se le atribuyen al vinagre es su capacidad para equilibrar el pH del cabello, ayudando a cerrar la cutícula capilar. Esto puede traducirse en un pelo con mayor brillo, una textura más suave y menos frizz después del lavado. Además, favorece la eliminación de residuos de productos cosméticos que suelen acumularse sobre el cuero cabelludo.

Los especialistas también explican que existen diferencias entre los tipos de vinagre. El vinagre blanco tiene una acidez mayor, por lo que requiere una dilución más importante y suele utilizarse para una limpieza profunda en cabellos muy grasos o con acumulación de productos. En cambio, el vinagre de manzana posee un pH más cercano al del cabello y contiene minerales y otros compuestos naturales, por lo que suele recomendarse para cabellos secos, dañados o con frizz.

Cómo usar el vinagre sin dañar el cuero cabelludo

El primer consejo de los expertos es nunca aplicar vinagre directamente sobre el cabello. Lo recomendable es diluirlo con agua en una proporción de una parte de vinagre por una o dos partes de agua, dependiendo de la sensibilidad del cuero cabelludo.

Si se utiliza como acondicionador, la mezcla puede dejarse actuar entre 3 y 5 minutos después del lavado habitual. Luego, se debe enjuagar con abundante agua.

En cambio, cuando el objetivo es realizar un tratamiento intensivo para eliminar residuos acumulados o complementar el cuidado de un cuero cabelludo con caspa, los especialistas indican que puede dejarse actuar entre 15 y 30 minutos, siempre con el cabello envuelto en una toalla o gorro de ducha antes de enjuagar completamente.

Vinagre en el pelo: para qué sirve. Foto: IA

Para quienes únicamente buscan aportar brillo al cabello, también existe la opción de realizar un enjuague rápido de uno o dos minutos, suficiente para conseguir ese efecto sin prolongar innecesariamente el contacto del vinagre con el cuero cabelludo.

Los dermatólogos recuerdan que un uso excesivo puede provocar resequedad, irritación o sensibilidad, especialmente en personas con dermatitis, heridas o un cuero cabelludo muy sensible. Si aparecen molestias, picazón persistente o enrojecimiento, lo indicado es suspender su uso y consultar con un especialista.