Mantener la ducha limpia y sin sarro puede parecer una tarea complicada, sobre todo cuando empiezan a aparecer manchas blancas, restos de jabón o depósitos minerales en la grifería y el cabezal. Sin embargo, existe un truco casero muy sencillo que permite dejar la ducha como nueva en pocos minutos utilizando solo un ingrediente que casi todos tienen en la cocina: el vinagre.

Este producto doméstico funciona como un potente aliado de limpieza porque su ácido acético ayuda a disolver el sarro, los restos de jabón y los depósitos de agua dura que suelen acumularse con el uso diario. Por eso, muchos especialistas en limpieza lo recomiendan como una alternativa económica y efectiva para el baño.

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Además de ser barato y fácil de conseguir, el vinagre tiene otra ventaja: permite limpiar distintas partes de la ducha, desde el cabezal hasta las puertas de vidrio o las juntas de azulejos, sin necesidad de recurrir a productos abrasivos.

Cómo limpiar el cabezal de la ducha con vinagre

Uno de los lugares donde más se acumula sarro es el cabezal de la ducha, lo que puede provocar que el agua salga con menos presión o de forma irregular.

Limpiar la ducha con vinagre ahorra tiempo y tiene un gran resultado. Foto: IA

El truco consiste en colocar vinagre blanco dentro de una bolsa plástica y sujetarla alrededor del cabezal con una banda elástica, una cinta o incluso un hilo. De esta forma, el cabezal queda completamente sumergido en el líquido.

Luego hay que dejarlo actuar varias horas o durante toda la noche. El ácido del vinagre disuelve lentamente los depósitos minerales que obstruyen los pequeños orificios del cabezal.

Al día siguiente, solo queda retirar la bolsa, enjuagar con agua y dejar correr la ducha unos minutos para eliminar cualquier residuo. El resultado suele ser inmediato: el cabezal queda más limpio y el flujo de agua mejora.

Cómo limpiar las puertas de la ducha con este método

Las puertas de vidrio o acrílico suelen acumular manchas blancas y restos de jabón que hacen que el baño parezca sucio incluso después de limpiarlo.

Para resolverlo, se puede preparar una mezcla simple:calentar una taza de vinagre blanco durante unos segundos y luego colocarla en un rociador junto con unas gotas de detergente para platos.

La mampara de la ducha también se puede limpiar con vinagre. Foto: IA

Después se rocía la superficie comenzando desde la parte superior de la puerta y se deja actuar unos cinco minutos para que el vinagre disuelva la suciedad acumulada.

Por último, se pasa una esponja suave, se enjuaga con agua y se seca con un paño de microfibra. Este procedimiento ayuda a recuperar el brillo del vidrio y eliminar el famoso “sarro del baño”.

Otros lugares de la ducha que se pueden limpiar con vinagre

El vinagre es un truco casero también sirve para mantener en buen estado otras partes del baño donde suelen aparecer manchas o moho. Algunos usos prácticos incluyen:

Cortinas de baño: dejarlas en remojo con una mezcla de agua y vinagre durante una hora para eliminar hongos y manchas.

Juntas y silicona: rociar vinagre sobre las zonas con moho, dejar actuar y luego frotar con un cepillo de dientes viejo.

Pisos y paredes de la ducha: aplicar una mezcla de vinagre tibio y detergente para aflojar restos de jabón.

Desagües: combinar vinagre con bicarbonato para ayudar a eliminar residuos y mejorar el drenaje.

Este tipo de limpieza profunda ayuda a evitar acumulaciones difíciles de remover si se realizan tareas de mantenimiento periódicas.