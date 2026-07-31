La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi dio un giro inesperado. En Puro Show mostraron el anuncio de la empresaria en sus redes sociales en el que celebró que la Justicia italiana falló a favor de sus hijas y que podrá regresar a la Argentina sin necesitar la autorización del futbolista.

A través de una historia de Instagram, Wanda compartió un contundente mensaje para comunicar el resultado de la audiencia: “La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia”.

La conductora también explicó que, a partir de esta resolución, el trámite podrá realizarse únicamente con su firma. “Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, agregó utilizando comillas al referirse al hurto de la documentación, poniendo en duda la autoría del robo y dejando entrever que sospecha de una mano negra departe del progenitor de las menores.

La Justicia italiana dio un paso decisivo y Wanda Nara podrá regresar a Argentina con sus hijas (Foto: Instagram).

Para cerrar el mensaje, dejó una frase que refleja su entusiasmo por la decisión judicial: “Pronto volvemos a casa”, escribió junto a la bandera argentina después de varios días de máxima tensión con el delantero por la situación de sus nenas.

Cabe recordar que en las últimas horas, la empresaria había asegurado que el futbolista se negaba a firmar la documentación necesaria para que las niñas regresaran a la Argentina y lo había acusado de querer escolarizarlas temporalmente en Italia.

QUÉ CAMBIA CON LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA ITALIANA

De acuerdo con lo comunicado por Wanda Nara, la resolución de la jueza italiana habilita la emisión de los pasaportes de las menores sin requerir el consentimiento de Mauro Icardi, lo que, según afirmó la empresaria, permitirá que las menores puedan regresar a la Argentina junto a ella.

(Foto: captura de Telefé).

EL DURO DESCARGO DE MAURO ICARDI POR LA SITUACIÓN DE SUS HIJAS: EXPOSICIÓN, INFORMES PSICOLÓGICO Y RECLAMO LEGAL

Antes del inminente fallo de la Justicia Italiana, Mauro Icardi expresó en sus redes sociales su profunda preocupación y dolor por la situación de sus hijas, señalando que pasaron de tener una vida estable y feliz junto a él a quedar expuestas a operativos policiales, interrogatorios judiciales y una continua sobreexposición mediática.

El extenso descargo de Mauro Icardi antes de conocerse el fallo de la Justicia Italiana que permite que Wanda Nara y sus hijas puedan volver a la Argentina (Foto: Instagram).

Además, remarcó que las menores se vieron obligadas a alejarse de su padre y a verlo únicamente en un ámbito institucional como el Ministerio Público Tutelar, citando informes psicológicos que advertían el grave impacto emocional de esta situación en las niñas.

Por otro lado, el futbolista hizo hincapié en que ningún conflicto ni estrategia entre adultos debe estar por encima del bienestar infantil. Al cruzar las versiones que justifican el traslado argumentando que las menores “extrañan su país”, Icardi apeló a un principio legal, sosteniendo que no se puede modificar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor y concluyendo con el firme reclamo de que “los padres también tenemos derechos”.

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