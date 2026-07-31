Wanda Nara volvió a utilizar sus redes sociales para publicar un contundente descargo contra Mauro Icardi por la situación de sus hijas en Italia, donde aseguró que no hubo posibilidad de acuerdo y volvió a cuestionar las decisiones del delantero.

A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió primero un fuerte mensaje en el que expuso cómo, según su versión, continúa el conflicto familiar y un resumen de lo ocurrido durante la audiencia en Milán, donde sus hijas quedaron varadas por estar indocumentadas.

EL FUERTE DESCARGO DE WANDA NARA CONTRA MAURO ICARDI

En el último día de plazo para volver a Argentina, Wanda Nara publicó un extenso mensaje en el que volvió a cuestionar a Mauro Icardi: "Mis hijos sufren un traumático robo, y el padre de las nenas decide separar a los hermanos“, comenzó escribiendo.

Luego aseguró que Icardi “no les firma el pasaporte que les robaron para volver a casa con ellos” y sostuvo que el futbolista pretende escolarizar a las niñas temporalmente en Italia hasta que, según expresó, “las deporten a Turquía”.

El descargo de Wanda Nara en el último día de plazo para volver a la Argentina (Foto: Instagram).

En otro tramo del descargo, la empresaria hizo referencia al estado emocional de las menores. “Sin escuchar el sufrimiento que sus psicólogas están evidenciando en cada charla online con las menores”, escribió.

Finalmente, Wanda cerró el mensaje con una fuerte reflexión dirigida al delantero: “Qué clase de padre no responde y no escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a su colegio, casa, familia y mascotas. Qué irónico que el padre se muestre ‘feliz’ brindando y él sí pueda estar donde mis hijas ruegan por volver”.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LA AUDIENCIA CON MAURO ICARDI EN ITALIA

En otra de las historias, Wanda Nara explicó qué sucedió en la audiencia con Mauro Icardi en Milán: “La defensa de Mauro Icardi solicitó un cuarto intermedio para consultar con su cliente. La parte de Wanda no se opone. La audiencia se suspende a las 17:15 y se reanuda a las 17:30″.

Wanda Nara contó cómo fue la audiencia en Italia con Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram).

Luego detalló qué sucedió después del receso: “La abogada De Vellis informa que, luego de hablar con Icardi: no existe posibilidad de acuerdo, su cliente ya manifestó interés en inscribir a las niñas en una escuela internacional de Milán”.

Wanda también indicó que el abogado Di Carlo solicitó un nuevo plazo para presentar documentación traducida y legalizada, por lo que pidió que la próxima audiencia sea fijada para una fecha posterior y cerró: “La defensa de Icardi insiste en disponer de un plazo suficiente para responder a esa documentación”.

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