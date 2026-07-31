Las redes sociales tienen su propio calendario de modas, y esta semana le tocó el turno al trend que enfrenta una foto de la infancia con otra del presente. Evangelina Anderson no quiso quedar afuera y sorprendió a sus seguidores con una postal de cuando era chica, publicada desde sus días de descanso en la Costa del Sol tras haber celebrado allí su cumpleaños en familia.

En la primera imagen, la modelo aparece de nena, con gorra clara, una remera blanca de lunares de colores y esa espontaneidad que solo tienen las fotos sin pose. En la segunda, ya adulta, se la ve en la playa, con el rostro apoyado en la mano y la mirada fija en cámara, bañada por la luz dorada del atardecer.

Evangelina Anderson participa en un desafío de redes sociales que compara una foto de su infancia con una imagen actual suya en Marbella. Fuente: Instagram

Ambas capturas llevan una intervención digital con flechas y textos: “mini you” para la infancia y “you now” para la actualidad, tal como marca la estética del desafío.

DESAFÍO VIRAL EN INSTAGRAM

El contraste entre la niñez y la adultez se convirtió en una de las tendencias más repetidas de Instagram en las últimas semanas, ya que apela a la nostalgia y a mostrar la propia evolución sin necesidad de mucho texto. Para figuras públicas como Anderson, este tipo de posteos funciona además como una forma de acercarse a la audiencia desde un lugar más íntimo y menos producido que sus habituales fotos de moda.

La participación de la modelo y empresaria se suma a una ola de publicaciones de otros usuarios que también decidieron mostrar cómo eran de chicos y en qué se convirtieron con los años, un juego que invita a la comparación y a la reflexión sobre el paso del tiempo.

EL LOOK DE VERANO EN MARBELLA

Además del challenge, las últimas publicaciones de Anderson volvieron a poner el foco en su costado fashionista. En las imágenes compartidas desde Marbella luce una microbikini verde oliva, con corpiño triangular y bombacha cavada, ambos con pequeñas cuentas metálicas plateadas en los breteles.

En las imágenes compartidas desde Marbella, Anderson luce una microbikini verde oliva. Fuente: Instagram

El estilismo se completa con un pañuelo animal print de leopardo anudado en la cabeza y anteojos de sol marrones en degradé con armazón metálico fino. La combinación reafirma la atención de la modelo a las tendencias de cada temporada, algo que repite verano tras verano en sus viajes a la Costa del Sol.

Evangelina Anderson posa de espaldas en una playa de Marbella, enmarcada por una estructura de madera con forma de corazón, y con el mar de fondo. Fuente: Instagram

Entre las fotos también aparece una estructura en forma de corazón hecha con ramas sobre la arena, un elemento decorativo típico de los balnearios de Marbella que suele funcionar como punto de fotos para los turistas.

Anderson posó dentro de la escultura y sumó esa postal a la serie que compartió durante su estadía en la ciudad española, donde combina turismo, moda y esta clase de tendencias que hoy dominan las redes.