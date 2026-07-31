El regreso de Lisandro Martínez a Gualeguay, la ciudad entrerriana donde nació, estuvo marcado por un momento familiar que rápidamente conquistó a las redes sociales. Junto a su pareja, Muri López Benítez, y su hija Aurora, el futbolista protagonizó un tierno video que despertó miles de reacciones entre sus seguidores.

Las imágenes, compartidas por la influencer en sus redes sociales, muestran al defensor del Manchester United barriendo junto a la pequeña Aurora mientras disfrutan de unos días en familia. La escena enterneció a los usuarios, que no tardaron en llenar la publicación de elogios.

Entre los mensajes más destacados aparecieron frases como: “Licha papá siempre será el mejor Licha”, “Con este video subió la tasa de natalidad”, “Qué lindo un padre siendo padre” y “Licha sos perfecto”. El clip se viralizó en cuestión de horas y generó una enorme repercusión.

Sin embargo, Muri López Benítez decidió aprovechar ese fenómeno para abrir un debate sobre la paternidad y los roles de cuidado. A través de una historia de Instagram compartió una conversación privada con amigos en la que uno de ellos ironizaba sobre el contexto detrás del video: “Todos en las redes ‘Ay, Licha, Licha con la nena y la escoba’, la pobre madre vomitada 15 horas sin pegar un ojo”.

A partir de ese intercambio, la influencer expresó una reflexión que rápidamente captó la atención de sus seguidores. “Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde”, escribió.

Crédito: Instagram

EL VIDEO VIRAL DE LISANDRO MARTÍNEZ CON SU HIJA QUE DESATÓ EL DEBATE SOBRE LA PATERNIDAD

Luego explicó por qué considera que Lisandro Martínez sí merece ser reconocido, aunque por motivos diferentes. “Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, insistió en que el foco no debería estar puesto en celebrar acciones básicas de la crianza. “Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre. No son méritos extra, son responsabilidades que vienen con traer —de manera planeada o no— una vida a este mundo”, sostuvo.

Muri López Benítez hizo una fuerte reflexión tras el video viral de Lisandro Martínez con su hija Aurora. Crédito: Instagram

Finalmente, concluyó con una frase que resumió su postura: “Claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad”, acompañando sus palabras con un emoji de corazón.