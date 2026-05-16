Lisandro “Licha” Martínez, uno de los pilares de la Scaloneta, conmovió a todos al brindar detalles inéditos sobre su relación con Muriel López Benítez. El futbolista del Manchester United, conocido por su garra dentro de la cancha, mostró su lado más sensible al reconocer que la madre de su hija fue la persona clave para deconstruir ciertos mandatos y conectar con sus sentimientos más profundos.

“Vengo de un lugar muy machista”, admitió el defensor central, dejando en claro que el proceso de aprendizaje a su lado fue transformador. Martínez explicó que, gracias al apoyo y la contención de Muriel, pudo transitar un camino de madurez que hoy lo encuentra en su mejor versión, tanto en lo profesional como en lo familiar.

EL CAMBIO DE LISANDRO MARTÍNEZ GRACIAS A MURIEL

El jugador recordó sus orígenes y cómo la estructura social de su infancia condicionó su forma de ver el mundo. Sin embargo, el vínculo con su esposa le permitió romper con esas barreras: “Nunca pude desarrollar mi lado femenino hasta que ella me enseñó. Me ha enseñado mucho sobre la sensibilidad y el respeto”, confesó con la voz entrecortada, evidenciando el profundo amor que siente.

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LA FAMILIA COMO PILAR DE LISANDRO MARTÍNEZ

Para “Licha”, la presencia de Muriel no solo fue un soporte emocional en Europa, sino la base para formar su propia familia. El futbolista destacó que su pareja le mostró una perspectiva distinta de la vida, alejándolo de la rigidez y permitiéndole disfrutar de la paternidad y de su hogar con una apertura mental que antes no poseía.

Lisandro Martínez y su esposa Por: Instagram

Actualmente, la pareja se encuentra consolidada en Inglaterra, donde comparten el día a día junto a su pequeña hija. Los seguidores del jugador no tardaron en replicar sus declaraciones en redes sociales, celebrando la honestidad de un deportista de elite al hablar de temas tan humanos como la deconstrucción y la inteligencia emocional.