Mirtha Legrand volvió a acaparar todas las miradas en una nueva emisión de La Noche de Mirtha, donde desplegó todo su glamour con un impactante look y fiel a su estilo, dejó varias frases que rápidamente se volvieron virales.

La conductora hizo su clásica entrada triunfal y arrancó la noche con humor y mucha personalidad: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, lanzó, provocando aplausos y sonrisas en el estudio.

Luego, La Chiqui se tomó unos minutos para mostrar en detalle el elegante vestido que eligió para la velada: “Miren qué divino vestido que tengo. Vestido terciopelo negro, bordado con cristales oro. Es de Claudio Cosano”, detalló.

Foto: Captura (eltrece)

Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando Mirtha habló de su silueta y lanzó, entre risas: “Miren qué figurita”, cerró, orgullosa de su estilo.

¡Toda una diva!

Mirtha Legrand: “Miren qué figurita”.

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MIRTHA LEGRAND FUE A VER ROCKY Y DESCOLOCÓ A NICO VÁZQUEZ CON UNA PREGUNTA PICANTE: “¿LO TENÍAS ANTES?”

Fiel a su costumbre de no perderse lo mejor de la cartelera porteña, Mirtha Legrand dijo presente en el teatro para saldar una cuenta pendiente: fue a ver Rocky, el exitoso espectáculo protagonizado por Nico Vázquez y Dai Fernández.

La cita fue en el Teatro Lola Membrives, donde la obra inspirada en el icónico boxeador creado por Sylvester Stallone viene arrasando y acaba de consagrarse con el ACE de Oro. Como suele ocurrir, la llegada de Mirtha revolucionó la noche: el público la recibió con aplausos y su presencia se convirtió en uno de los grandes momentos de la velada.

Acompañada por su asesor Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos, la diva siguió la función desde una ubicación privilegiada, atenta a cada detalle del musical que adapta la historia de Rocky Balboa al formato teatral.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Pero el momento más comentado llegó después. Tras el final, Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron a saludarla personalmente y fue ahí cuando Mirtha, fiel a su estilo sin filtro, lanzó una pregunta que desató risas: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”.

El comentario no fue casual: el actor atravesó una intensa transformación física para meterse en la piel del boxeador, con meses de entrenamiento y preparación.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Lejos de incomodarse, el intercambio se dio en un clima distendido y afectuoso, con risas incluidas, que continuó con elogios por parte de la conductora: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó, generando aún más aplausos.

El cariño fue recíproco. Horas más tarde, Vázquez volcó su emoción en redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”.