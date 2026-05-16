Mirtha Legrand volvió a acaparar todas las miradas en una nueva emisión de La Noche de Mirtha, donde desplegó todo su glamour con un impactante look y fiel a su estilo, dejó varias frases que rápidamente se volvieron virales.
La conductora hizo su clásica entrada triunfal y arrancó la noche con humor y mucha personalidad: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, lanzó, provocando aplausos y sonrisas en el estudio.
Luego, La Chiqui se tomó unos minutos para mostrar en detalle el elegante vestido que eligió para la velada: “Miren qué divino vestido que tengo. Vestido terciopelo negro, bordado con cristales oro. Es de Claudio Cosano”, detalló.
Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando Mirtha habló de su silueta y lanzó, entre risas: “Miren qué figurita”, cerró, orgullosa de su estilo.
¡Toda una diva!
Mirtha Legrand: “Miren qué figurita”.
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MIRTHA LEGRAND FUE A VER ROCKY Y DESCOLOCÓ A NICO VÁZQUEZ CON UNA PREGUNTA PICANTE: “¿LO TENÍAS ANTES?”
Fiel a su costumbre de no perderse lo mejor de la cartelera porteña, Mirtha Legrand dijo presente en el teatro para saldar una cuenta pendiente: fue a ver Rocky, el exitoso espectáculo protagonizado por Nico Vázquez y Dai Fernández.
La cita fue en el Teatro Lola Membrives, donde la obra inspirada en el icónico boxeador creado por Sylvester Stallone viene arrasando y acaba de consagrarse con el ACE de Oro. Como suele ocurrir, la llegada de Mirtha revolucionó la noche: el público la recibió con aplausos y su presencia se convirtió en uno de los grandes momentos de la velada.
Acompañada por su asesor Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos, la diva siguió la función desde una ubicación privilegiada, atenta a cada detalle del musical que adapta la historia de Rocky Balboa al formato teatral.
Pero el momento más comentado llegó después. Tras el final, Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron a saludarla personalmente y fue ahí cuando Mirtha, fiel a su estilo sin filtro, lanzó una pregunta que desató risas: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”.
El comentario no fue casual: el actor atravesó una intensa transformación física para meterse en la piel del boxeador, con meses de entrenamiento y preparación.
Lejos de incomodarse, el intercambio se dio en un clima distendido y afectuoso, con risas incluidas, que continuó con elogios por parte de la conductora: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó, generando aún más aplausos.
El cariño fue recíproco. Horas más tarde, Vázquez volcó su emoción en redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”.