El teatro argentino vivió su gran fiesta con la entrega de los Premios ACE 2026, que reconocieron a lo mejor de la temporada en una ceremonia cargada de emoción y ovaciones en el Teatro Astros.

La gran estrella de la noche fue, sin dudas, “Rocky”, la versión teatral del clásico de Sylvester Stallone protagonizada y codirigida por Nico Vázquez. La obra se quedó con el ACE de Oro, el premio más importante, y sumó varios galardones que la consolidaron como el fenómeno teatral del año.

El momento más emotivo llegó cuando se anunció el máximo premio: Vázquez y Dai Fernández se fundieron en un beso sobre el escenario, desbordados de alegría. El actor, visiblemente conmovido, agradeció el reconocimiento y destacó el privilegio de poder vivir del teatro: “Me siento afortunado de hacer lo que amo y quiero seguir arriba del escenario toda la vida”, expresó ante una ovación.

Además de “Rocky”, otra de las grandes ganadoras fue La revista del Cervantes, que se llevó premios en rubros clave y se lució en la gala.

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LOS MEJORES LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS ACE 2026

Cecilia Roth (Foto: Movilpress)

Silvia Kutika (Foto: Movilpress)

Mirta Wons (Foto: Movilpress)

Peto Menahem (Foto: Movilpress)

Mercedes Oviedo (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández (Foto: Movilpress)

Dai Fernández (Foto: Movilpress)

Dai Fernández (Foto: Movilpress)

Alejandra Radano (Foto: Movilpress)

Rodrigo Noya y familia (Foto: Movilpress)

Marita Ballesteros (Foto: Movilpress)

Gastón Cocchiarale y acompañante (Foto: Movilpress)

Julieta Zylberberg (Foto: Movilpress)

Eleonora Wexler (Foto: Movilpress)

Eleonora Wexler y Sebastián Blutrach (Foto: Movilpress)

Ana María Picchio (Foto: Movilpress)

Fabián Vena y Paula Morales (Foto: Movilpress)

Luciano Cáceres (Foto: Movilpress)

Sebastián Presta e invitada (Foto: Movilpress)

Fer Dente (Foto: Movilpress)

Maxi de la Cruz (Foto: Movilpress)

Jessica Abouchain y Roberto Pelloni (Foto: Movilpress)

Matías Santoianni (Foto: Movilpress)

Mónica Antonópulos (Foto: Movilpress)

Oscar Lajad, Antonella Misenti y Lucas Gerson de Cuando Frank conoció a Carlitos (Foto: Movilpress)

Jorge Marrale y Gabriela Ferreyra (Foto: Movilpress)

Carlos Rottemberg y Karina Pérez (Foto: Movilpress)

José María Listorti y Mónica González (Foto: Movilpress)

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TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ACE 2026

ACE de Oro y Mejor producción

Rocky

Nico Vázquez, ganador del Oro por Rocky (Foto: Movilpress)

Teatro musical

Mejor espectáculo: Cuando Frank conoció a Carlitos

Actuación femenina: Alejandra Radano ( La revista del Cervantes )

Actuación masculina: Marco Antonio Caponi ( La revista del Cervantes )

Dirección general: Pablo Maritano ( La revista del Cervantes )

Dirección musical: Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca / Despertar de primavera)

Teatro alternativo

Mejor espectáculo: Incidente en Vichy

Actuación femenina: Yamila Ulanovsky ( El arte de esgrimir )

Actuación masculina: Mateo Chiarino ( Incidente en Vichy / El arte de esgrimir )

Dirección: Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)

Drama / Comedia dramática

Mejor obra: Rocky

Actriz protagónica: Ana María Picchio ( El secreto )

Actor protagónico: Joaquín Furriel ( Ricardo III )

Dirección: Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)

Nico Vázquez y Dai Fernández con sus premios ACE (Foto: Movilpress)

Comedia

Mejor obra: Una navidad de mierda

Actriz: Verónica Llinás ( Una navidad de mierda )

Actor: Jorge Marrale ( Cuestión de género )

Dirección: Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actuaciones destacadas

Reparto: David Masajnik ( Rocky )

Unipersonal masculino: Agustín “Rada” Aristarán ( Chanta )

Unipersonal femenino: Julieta Zylberberg ( Prima Facie )

Revelación: Albana Fuentes (La sirenita)

Albana Fuentes (Foto: Movilpress)

Otros rubros

Music hall / café concert: La revista del Cervantes

Humor: Un poyo rojo

Coreografía: Andrea Servera ( La revista del Cervantes )

Infantil: El barbero de Sevilla

Música original: Vane Butera ( Coraza. Cáscara. Casa ) y Nacho Medina ( Las mujeres de Lorca )

Escenografía: Tato Fernández ( Rocky )

Iluminación: Mariano Demaría y Santiago Cámara ( Rocky )

Sonido: Eugenio Mellano Lanfranco

Vestuario: María Emilia Tambutti ( La revista del Cervantes )

Producción: RGB Entertainment y Preludio (Rocky)

Agustín "Rada" Aristarán y Fernanda Metilli (Foto: Movilpress)

Reconocimientos especiales

Distinción especial: Centro Latinoamericano de Investigación Teatral

Reconocimiento a la trayectoria: Carlos Rottemberg (50 años de labor)

La edición 2026 de los Premios ACE dejó en claro que el teatro argentino sigue más vivo que nunca, con figuras consagradas y nuevos talentos que brillaron en una noche para el recuerdo.

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