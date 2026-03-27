Aunque parezca mentira, Karina Jelinek cumplió 45 años y lo festejó a pura alegría con Flor Parise, su pareja, y el resto de los amigos famosos que conoció a lo largo de su carrera mediática.
Con Marley como la figurita difícil, el evento se realizó en un boliche de la calle Araoz en Palermo, y Ciudad estuvo presente para lograr las mejores fotos.
Obvio, su íntima amiga Majo Martino fue una de las invitadas de lujo, y jugó a besarla en la mejilla a dúo con Evangelina Anderson.
Para satisfacer a todos los presentes, Karina contó con dos tortas para deleitarse, pero solo una contaba con la velita alusiva.
Kennys Palacios fue de la mano de Roi Orbegozo, su futuro marido.
También estaban Fabián Medina Florez, Guido Záffora, Gisela Berger, Ana Paula Dutil y muchos más.
Las fotos del cumple de Karina Jelinek
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