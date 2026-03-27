Aunque parezca mentira, Karina Jelinek cumplió 45 años y lo festejó a pura alegría con Flor Parise, su pareja, y el resto de los amigos famosos que conoció a lo largo de su carrera mediática.

Con Marley como la figurita difícil, el evento se realizó en un boliche de la calle Araoz en Palermo, y Ciudad estuvo presente para lograr las mejores fotos.

Obvio, su íntima amiga Majo Martino fue una de las invitadas de lujo, y jugó a besarla en la mejilla a dúo con Evangelina Anderson.

Majo Martino y Eva Anderson acompañaron a Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Para satisfacer a todos los presentes, Karina contó con dos tortas para deleitarse, pero solo una contaba con la velita alusiva.

Roi Orbegozo y Kennys Palacios en el cumpleaños de Karina Jelinek. (Foto: Movilpress)

Kennys Palacios fue de la mano de Roi Orbegozo, su futuro marido.

Karina Jelinek y Gisela Berger. (Foto: Movilpress)

También estaban Fabián Medina Florez, Guido Záffora, Gisela Berger, Ana Paula Dutil y muchos más.

Las fotos del cumple de Karina Jelinek

Flor Parise acompañó a Karina Jelinek.en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Marley en el cumpleaños de Karina Jelinek. (Foto: Movilpress)

Majo Martino y Eva Anderson acompañaron a Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Karina Jelinek sopló las velitas en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Majo Martino y Eva Anderson acompañaron a Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Flor Parise acompañó a Karina Jelinek.en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Flor Parise con Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Majo Martino y Eva Anderson besaron a Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Flor Parise y Karina Jelinek se abrazaron en público. (Foto: Movilpress)

Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Majo Martino y Eva Anderson besaron a Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Karina Jelinek en su cumpleaños. (Foto: Movilpress)

Flor Parise y Karina Jelinek. (Foto: Movilpress)