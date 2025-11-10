Karina Jelinek habló sin vueltas sobre su relación con Flor Parise, con quien mantiene un vínculo de varios años marcado por idas y vueltas, pero que hoy las encuentra nuevamente juntas.

En diálogo con Infama, la modelo reconoció que su historia con Flor no es sencilla. “Nada es perfecto. Es así la vida”, expresó, dejando en claro que, a pesar de las diferencias, siguen apostando al amor.

Consultada por Laura Ubfal sobre los planes de boda, Karina fue tajante: “No sé. En su momento era algo simbólico, en una isla, en Tulum. Pero no es nada serio. Ya pasó y no creo que lo haga”.

Karina Jelinek habló sin filtros de su relación tóxica con Flor Parise (Infama)

POR QUÉ KARINA JELINEK SE DEFINIÓ COMO UNA NOVIA TÓXICA

“Somos una pareja tóxica. Yo soy un poco tóxica. Lo admito y eso es un gran paso. Soy celosa de lo que me interesa y de lo que me perturba. Soy de Aries”, dijo Karina con total honestidad en el programa de América.

Además, confesó que muchas veces canaliza sus emociones a través de las redes sociales: “Yo me descargo en mis redes, como todas, como Wanda. El público es como un psicólogo que me escucha. Al otro día me quiero morir”, contó entre risas.

Cuando le preguntaron qué es lo que más la enoja de su pareja, Karina fue sincera, pero evitó entrar en detalles: “Uy, ¡tantas cosas! No vale la pena decirlas porque nos vamos a volver a pelear”.

Por último, aclaró que no siente celos por el pasado de Flor con su ex, Gabriel “El Lechuga”, padre del hijo de Parise: “Su historia anterior no me enoja ni me molesta. Compartimos viajes. Él es re amable y caballero”.

