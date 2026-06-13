Julieta Poggio volvió a ser tendencia en redes, pero esta vez la protagonista no fue ella sino su inseparable gatita Chimuela. La ex participante de Gran Hermano compartió un tierno y divertido video en el que se pueden ver las ocurrencias de su felina, y el posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios.

Con la naturalidad que la caracteriza, Poggio dejó que Chimuela se robara toda la atención. Las travesuras de la gata quedaron inmortalizadas en imágenes que rápidamente circularon entre sus millones de seguidores, quienes no dudaron en reaccionar con emojis de corazones y mensajes de amor para la pequeña felina.

CHIMUELA, LA GATA QUE CONQUISTÓ LAS REDES DE JULIETA POGGIO

Chimuela se convirtió con el tiempo en una pequeña celebridad dentro de la comunidad de fans de Julieta. Cada vez que la actriz la incluye en sus contenidos, el engagement de sus publicaciones se dispara notablemente. La gata tiene su propio séquito de admiradores que la siguen con la misma devoción que a su dueña.

La ex Gran Hermano compartió un divertido video en sus redes sociales donde muestra el costado más caótico y adorable de su compañera felina.

No es la primera vez que el dúo se convierte en furor digital. Poggio suele compartir momentos cotidianos con Chimuela —desde siestas compartidas hasta juegos imposibles de resistir— y cada posteo confirma que el vínculo entre ambas es uno de los contenidos más genuinos y queridos de su perfil.

JULIETA POGGIO Y SU LADO MÁS TIERNO FUERA DE LOS ESCENARIOS

Más allá de su carrera artística en pleno ascenso, Julieta Poggio construyó una imagen pública que combina talento con cercanía. Sus seguidores valoran especialmente esos destellos de vida personal que comparte sin filtros, y Chimuela es, sin dudas, uno de los capítulos más entrañables de esa historia.

Julieta Poggio volvió a conquistar a sus seguidores con un tierno y divertido video protagonizado por su gatita Chimuela.

LAS TRAVESURAS DE SU GATITA CHIMUELA

No es la primera vez que la mediática comparte este tipo de contenido con sus millones de fanáticos. La influencer se grabó desde su habitación para mostrar un outfit deportivo, pero ni bien comenzó,la gata saltó sobre ella y enganchó sus uñas en el pantalón, a la altura de la ingle, provocando una inmediata reacción de dolor.

Julieta Poggio quiso mostrar su look, pero su gatita se robó toda la atención. Crédito: Instagram | poggiojulieta)

La complicidad entre ambas es evidente y demuestra el gran momento personal que atraviesa la ex hermanita mientras evalúa nuevos proyectos teatrales y campañas de moda y se refugia en el cariño de su hogar.

Sus fieles seguidores agradecen estos momentos de espontaneidad donde se muestra al natural, lejos de las luces de los escenarios y las pasarelas.