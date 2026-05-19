Los looks de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 no solo se destacaron por los vestidos y trajes impactantes, sino también por los accesorios que terminaron de definir las tendencias de la noche.

Collares protagonistas, anillos XL, brillos metálicos y piezas con impronta glam fueron algunos de los detalles que más se repitieron entre las celebridades.

Entre las figuras que apostaron fuerte por las joyas y accesorios estuvieron La Joaqui, Julieta Poggio, Ian Lucas, Cristina Pérez, Nancy Pazos, Marisa Andino, Dominique Metzger, Lucila Villar y Valen Chait, quienes eligieron complementar sus estilismos con piezas de la firma Rubi Rubi.

La Joaqui y Luck Ra. Foto: prensa

Las tendencias en accesorios que se robaron todas las miradas

Uno de los estilos que más se vio en los Martín Fierro fue el de las joyas con piedras brillantes y diseño protagonista.

En el caso de La Joaqui, la artista apostó por un collar de alto impacto y aros geométricos con destellos plateados, acompañando un vestido negro de impronta sensual y glam.

Video: Ciudad Magazine

Ian Lucas, por su parte, llevó un look total pink y un collar con piedras que aportó una estética sofisticada y moderna.

Video: Ciudad Magazine

Julieta Poggio eligió accesorios delicados pero estratégicos para potenciar su look, mientras que Cristina Pérez y Dominique Metzger se inclinaron por piezas más elegantes y clásicas, con predominio de brillos sutiles y diseños refinados.

La Joaqui y Luck Ra (Foto: Movilpress)

Marisa Andino (Foto: Movilpress)

Lucía "La Tora" Villar (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Ian Lucas (Foto: Movilpress)

El detalle fashion que dominó la alfombra roja

Además de los vestidos y trajes, los accesorios terminaron siendo uno de los grandes focos de la noche. Los tonos plateados, las piedras brillantes y las piezas XL aparecieron como denominador común entre famosas, influencers y figuras de la televisión.

La tendencia dejó en claro que las joyas ya no funcionan solo como complemento: en los Martín Fierro 2026 se transformaron en protagonistas absolutos de varios de los looks más comentados de la gala.