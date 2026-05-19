Yanina Latorre se fue con las manos vacías a nivel personal de los Martín Fierro 2026, pero dejó filosas y graciosas humoradas en la alfombra roja del Hotel Hilton de Buenos Aires, tras disfrutar de la premiación de Aptra.

“Me voy indignada”, dijo la conductora de SQP mientras se retiraba del evento, jugando con su característico humor picante, en un video que publicó Fede Flowers en X.

Sin detener el paso, Yanina disparó: “¡Adiós! Ganó Wanda, ¡qué papelón!”.

MARTÍN FIERRO 2026: EL RECLAMO DE YANINA LATORRE EN VIVO

Cuando LAM se consagró ganador en la categoría Interés General, Ángel de Brito subió a recibir el galardón junto a todo su equipo y Latorre aprovechó para pasarle factura a Aptra por no haber ganado un Martín Fierro a su labor como panelista, tras años de destacarse profesionalmente en el ciclo.

Con el Martín Fierro en mano, De Brito expresó: “¡Muchas gracias! Estamos muy contentos. 11 años, 2500 programas, casi 200 panelistas. Enana Feudale, te lo tendrías que haber ganado vos también, y Marianita Brey”.

“También me hubiese gustado que Yanina estuviera nominada, que se despidió el año pasado de LAM”, agregó el conductor.

A su lado, Latorre disparó: “Me despedí del panelismo sin un premio. ¡Media pila!”.

“Un fracaso”, le respondió Ángel con humor.

Antes de que el equipo de LAM bajara por completo del escenario, Santiago del Moro le preguntó a Yanina Latorre si realmente estaba enojada por no haber ganado y ella respondió: “No, estoy feliz. Ya participar está buenísimo. Posta que no estoy enojada. Ganó LAM y soy parte. El año que viene me toca”.