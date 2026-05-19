Santiago del Moro fue el conductor de la ceremonia de Aptra en los Martín Fierro 2026. Con profesionalismo, el anfitrión comandó la noche y también se permitió hacer una pícara humorada tras perder en la categoría Mejor Reality.

Gran Hermano fue vencido por MasterChef Celebrity y, tras el discurso de agradecimiento de Wanda Nara, Del Moro lanzó un divertido comentario a Laura Ubfal, su compañera en El Debate de Gran Hermano.

Martín Fierro 2026: el picante comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal tras perder con Gran Hermano (captura de Telefe)

El picante comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal en los Martín Fierro 2026

“Un fuerte aplauso para ellos y un saludo para los chicos de Cuestión de Peso, gran laburo hacen. Y a mi amado GH”, dijo Santiago, destacando a los realities que no resultaron ganadores de la estatuilla.

Martín Fierro 2026: el picante comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal tras perder con Gran Hermano (captura de Telefe)

Desde el escenario, y al verla a Ubfal disfrutando de la cena, disparó con humor: “Laura, dejá de comer. Perdemos todo esta noche”.

En la misma sintonía de buena onda, la periodista le respondió entre risas: “Estoy probando”.