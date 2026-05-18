La cuenta regresiva terminó y este lunes 18 de mayo se celebrará una nueva edición de los premios Martín Fierro en el Hotel Hilton, en una ceremonia cargada de glamour, polémicas y máxima expectativa por conocer a los grandes ganadores de la televisión argentina.

Pero además de las ternas, los escándalos y la alfombra roja, uno de los temas que más curiosidad genera cada año es el menú exclusivo que disfrutarán las figuras durante la gala.

En Puro Show revelaron todos los detalles de la propuesta gastronómica preparada especialmente para la gran noche, que estará a cargo del chef Emiliano Sabino y la pastelera Elisa Tolosa. Según contaron, los invitados degustarán un sofisticado menú de tres pasos pensado especialmente para una de las ceremonias más importantes del espectáculo argentino.

Martín Fierro a la Música 2026

La entrada combinará diferentes texturas y sabores gourmet: un compacto de queso especiado acompañado por un cremoso de coliflor tostado y hongos, junto a chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y una crema de ajo blanco y lima.

El plato principal también promete estar a la altura del lujo de la ceremonia. Se trata de un lomo de novillo en camisa de panceta casera acompañado por texturas de espárragos y habas, además de un cremoso de boniato ahumado con toques de aceite herbáceo.

Para el cierre dulce, la producción apostó por una propuesta elegante y delicada: un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas presentado sobre un financier de lima, un pequeño bizcocho suave y húmedo de origen francés.

¡Todo rico!

Foto: captura América TV

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LA DECISIÓN DE MIRTHA LEGRAND QUE IMPACTÓ EN LOS MARTÍN FIERRO TRAS LA PREOCUPACIÓN POR SU ESTADO DE SALUD

Después de varios días de incertidumbre por su estado de salud, finalmente se confirmó una de las presencias más esperadas de los Martín Fierro 2026: Mirtha Legrand dirá presente en la gran noche de la televisión argentina.

La noticia fue revelada por Luis Ventura en diálogo con El Observador 107.9, donde despejó todas las dudas sobre la asistencia de la diva a la ceremonia organizada por APTRA: “Confirmado, va Mirtha”, expresó Ventura, contundente.

La decisión no habría sido sencilla, especialmente porque la conductora viene de atravesar una fuerte bronquitis que incluso la obligó a ausentarse durante varias semanas de su histórico programa La Noche de Mirtha: “Su médico y la familia no quería, pero Mirtha metió el pecho y va por su estatuilla número 45 si la gana”, contó el periodista, dejando en evidencia el enorme deseo de la conductora de no perderse una de las ceremonias más importantes del espectáculo argentino.

Foto: Captura (eltrece)

Otro de los interrogantes pasaba por su participación en la tradicional alfombra roja. Sin embargo, Luis admitió que todavía no está definido si la conductora hará ese recorrido previo: “No sé si Mirtha hace alfombra roja, eso no lo tengo muy claro. Viene de una bronquitis, nadie quería que fuera a los Martín Fierro por la temperatura baja, no creo que se exponga a una alfombra rosa”, explicó.

Luis Ventura: “Confirmado, va Mirtha Lengrand (a los Martín Fierro 2026)”.

Finalmente, el conductor cerró con una frase que resumió la expectativa que genera la diva: “Lo único que hago es encender velas para que a la noche se apiade de nosotros y venga”, concluyó.