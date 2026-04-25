Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha y, fiel a su estilo, no esquivó las preguntas sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand. La conductora llevó tranquilidad a los televidentes y, de paso, compartió una confesión que dejó a todos boquiabiertos.

“Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta”, aseguró Juana, dejando en claro que la diva de los almuerzos se encuentra bien y en pleno proceso de recuperación.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Pero lo que más llamó la atención fue la descripción que hizo Juana sobre cómo encontró a su abuela durante la visita. “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”, relató entre risas.

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La mesa no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que Mirtha Legrand mantiene su estilo impecable incluso cuando está haciendo reposo. “Uno no se pone eso ni para salir”, comentaron los invitados, admirando la elegancia y el glamour que la Chiqui sostiene en todo momento.

Mientras sigue recuperándose de una gripe y un catarro, Mirtha Legrand demuestra que el glamour no se negocia. Su nieta, al frente del programa, se encargó de transmitir calma y, de paso, regaló una postal íntima de la diva que confirma por qué es un ícono de la televisión argentina.

Mirtha Legrand (Foto: redes sociales).

Los invitados de este sábado, Maru Duffard, Joaquín Levinton, Gastón Edul y el doctor Conrado Estoll le enviaron sus mejores deseos a Mirtha, que el próximo sábado estaría retomando la conducción de su programa y agrandando la leyenda.

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