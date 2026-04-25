Este sábado 25 de Mirtha Legrand sigue en recuperación por su cuadro de salud, razón por la cual este fin de semana tampoco podrá grabar su tradicional programa de eltrece y quien asumirá la conducción tanto de La Noche de Mirtha como de Almorzando con Juana será su nieta.

La producción anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición con la conducción de la nieta de la legendaria Mirtha Legrand. El sábado 26 de abril, desde las 21:30, la actriz estará sentada en una nueva edición junto al músico y compositor argentino Joaquín Levinton.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 26 de abril del 2026 (Foto: Instagram /@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de este fin de semana del progama nocturno de eltrece los periodistas Maru Dufard y Gastón Edul y el neurólogo y Director en el Sanatorio Guemes de la primera Unidad de ACV en la Argentina Conrado Estol.

LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND: LO ÚLTIMO QUE SE SABE

Mirtha Legrand decidió hablar públicamente sobre su estado de salud y llevar calma con un mensaje directo y sincero. A través de sus redes sociales, la conductora publicó un texto en el que explicó que, por recomendación médica, deberá quedarse unos días más en su casa: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, comenzó diciendo en un posteo que subió a Instagram Stories.

Además, Mirtha aclaró que atravesó “un cuadro viral normal de esta época del año”, aunque reconoció que necesitará continuar con reposo pararecuperarse completamente: “Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, sumó, dejando en claro que priorizará su bienestar.

Mirtha Legrand rompió el silencio y habló de su salud (Foto: Instagram/@mirthalegrand).

La legendaria conductora comenzó hace aproximadamente 15 días con síntomas compatibles con un resfrío, con el correr de las horas el cuadro se habría intensificado, diagnósticándole así una bronquitis y según revelaron tiene indicado reposo hasta el domingo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.