Jesse & Joy confirmaron su regreso a Argentina y Latinoamérica con una gira 2026 que ya genera expectativa: fechas, ciudades y todos los detalles del esperado LATAM Tour.

El dúo mexicano anunció las primeras paradas de su LATAM Tour , que los llevará a cuatro países de Sudamérica entre el 25 de septiembre y el 7 de noviembre de 2026 . El itinerario confirma paradas en La Paz, Cochabamba, Lima, Buenos Aires, Montevideo, Córdoba y Tucumán, con nuevas fechas regionales por anunciarse en las próximas semanas.

Jesse & Joy vuelven a Argentina en 2026: fechas confirmadas, ciudades y detalles de su gira por Latinoamérica (Foto de prensa)

PRE VENTA Y VENTA GENERAL DE ENTRADAS

La preventa exclusiva para clientes Galicia estará disponible el lunes 27 de abril a partir de las 13 para los shows de Buenos Aires y Tucumán. En tanto, la venta general de entradas para Buenos Aires, Tucumán y Córdoba comenzará el martes 28 de abril a las 13.

Jesse & Joy vuelven a Argentina en 2026: fechas confirmadas, ciudades y detalles de su gira por Latinoamérica (Foto de prensa)

MÁS SOBRE JESSE & JOY

El regreso a la región llega después de un 2025 particularmente activo. En mayo, los hermanos Huerta publicaron “Lo que nos faltó decir” , su séptimo álbum de estudio y primer material nuevo tras cinco años, producido por Jesse junto a Martin Terefe (Shawn Mendes, Jason Mraz, Train), grabado entre Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México, con colaboraciones de Carlos Vives, Banda MS, Elsa y Elmar, Edén Muñoz y Poo Bear.

En septiembre, HBO Max estrenó “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” , serie documental de cuatro episodios producida por Mandarina Contenidos. Ese mismo año, Joy Huerta fue nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway Real Women Have Curves .

Ese impulso se tradujo en una agenda de shows sostenida. Los hermanos acumulan más de veinte presentaciones sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y en Buenos Aires agotaron el Movistar Arena en menos de dos horas de preventa durante su paso por la ciudad. El LATAM Tour vuelve a ese mismo escenario porteño y suma recintos de gran capacidad en el resto de las plazas confirmadas.

Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 12 mil millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, seis Latin Grammy —incluido Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por ¿Con quién se queda el perro? (2012)— y un Grammy anglo en 2017 por Un besito más, los shows del LATAM Tour repasarán el cancionero que Jesse y Joy construyeron desde su debut en 2006: Espacio sideral , ¡Corre! , Dueles , La de la mala suerte , Ecos de amor , ¿Con quién se queda el perro? y una selección del último álbum.