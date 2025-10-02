El dúo de hermanos mexicano Jesse & Joy volvió a hacer historia, pero esta vez no por sus canciones.

Su serie documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” se convirtió en un verdadero furor en HBO, logrando una repercusión masiva en apenas una semana de su lanzamiento, el 25 de septiembre.

A solo 24 horas de su estreno, la producción ingresó al top ten de lo más visto en la plataforma y en tan solo siete días alcanzó el puesto número 2 en México, 3 en Chile y 7 en Argentina, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del año.

Jesse & Joy la rompen con su serie en HBO Max

La docuserie, de 4 capítulos, narra en primera persona la historia íntima y profesional de los hermanos que revolucionaron la música latina en los últimos años.

“Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” es una producción de Mandarina Contenidos (Argentina), con Producción General de Tamara Florín, Dirección de Guido Goldberg y Guion de Julián Troksberg.

El proyecto revela la faceta más personal del dúo, sus desafíos artísticos y familiares, y el camino recorrido hasta convertirse en referentes de la música pop latinoamericana.

Con un formato emotivo y cercano, el documental promete seguir escalando posiciones y consolidarse como una de las propuestas más vistas de HBO en la región.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.