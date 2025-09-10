El próximo 25 de septiembre llega a HBO Max Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, una serie documental producida por Mandarina Contenidos que promete emocionar a los fanáticos de la música latina.

A lo largo de cuatro episodios, el proyecto ofrece un retrato cercano y revelador de los hermanos Jesse y Joy Huerta, mostrando aspectos nunca antes vistos de su vida personal y artística.

Jesse & Joy estrenan su serie documental "Lo que nunca dijimos"

Una historia contada desde adentro

La serie reconstruye los momentos más significativos de su camino, desde la influencia de su padre que marcó distintas etapas de sus vidas, hasta los procesos de sanación que inspiraron algunas de sus canciones más personales.

Con testimonios inéditos de los artistas, familiares, amigos y celebridades, el documental muestra cómo los hermanos pasaron del anonimato y los obstáculos iniciales a convertirse en una de las bandas más importantes de la escena latina en los últimos años.

Un estreno con sello argentino

Luego de éxitos como la biopic de Fito Páez “El amor después del amor” (Netflix), la serie documental “HACHE” conducida por Jorge Lanata (Star+), y “Rita Lee: Manía de voce” (Max), la productora argentina Mandarina Contenidos vuelve a sorprender con una realización de nivel internacional.

Con Lo que nunca dijimos, Jesse & Joy invitan a los fans a descubrir la parte más íntima de su historia, en un viaje de música, familia y resiliencia que promete conquistar corazones.

El 2 de septiembre, Jesse y Joy hicieron vibrar el Movistar Arena de Buenos Aires con su emotivo y magnífico show, en el marco de El despecho tour.

Rosario, Tucumán y Mendoza también pudieron disfrutar de la música y del talento de los hermanos mexicanos.

