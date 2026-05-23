El cine argentino volvió a apostar por el género de acción con Jaque Mate, una producción original de Prime Video que combina espionaje, persecuciones y humor en una historia pensada para el entretenimiento puro.

La producción tiene una duración de 104 minutos y reúne un elenco internacional encabezado por Adrián Suar y Maggie Civantos. Y propone un ritmo dinámico y una estética cercana a los thrillers internacionales, algo poco habitual dentro de la industria local.

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La dirección estuvo a cargo de Jorge Nisco, mientras que el guion fue escrito por Leandro Calderone, responsable de ficciones televisivas como Farsantes y Campanas en la noche.

De qué trata Jaque mate

La historia gira alrededor de Duque, un ex agente secreto que lleva años alejado de las operaciones de riesgo. Su vida cambia de manera abrupta cuando una poderosa organización criminal secuestra a su sobrina y lo obliga a regresar al mundo del espionaje para intentar rescatarla.

Para cumplir la misión, el protagonista deberá volver a contactar a antiguos compañeros con habilidades específicas y conformar un equipo dispuesto a enfrentarse a una red internacional peligrosa y altamente organizada.

Suar fie dirigido por Jorge Nisco, con el antecedente de Comodines, por mencionar un caso juntos.

Aunque la trama utiliza varios elementos clásicos del cine de acción, la producción busca apoyarse en un tono más relajado y accesible, combinando tensión con momentos de humor.

Esa mezcla fue uno de los aspectos más destacados por quienes valoraron la propuesta como una experiencia de entretenimiento liviana y efectiva para streaming.

Una producción ambiciosa para el streaming

Uno de los puntos más comentados alrededor de Jaque Mate fue su intención de expandir los límites del cine comercial argentino hacia terrenos menos frecuentes, especialmente el de la acción internacional.

El tráiler oficial de la película Jaque Mate, con Adrián Suar.

La película apuesta por escenas coreografiadas, efectos visuales y secuencias de combate poco habituales para producciones nacionales de este tipo.

En ese sentido, la experiencia de Nisco en televisión y cine comercial resultó clave para construir un relato ágil. El director ya había trabajado en títulos populares como Comodines, Los únicos y Socios por accidente, proyectos donde el entretenimiento y el ritmo narrativo tenían un rol central.

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Algunos críticos celebraron la ambición de intentar un thriller de acción argentino con escala internacional y remarcaron la efectividad de ciertas secuencias. Otros, en cambio, señalaron que el guion recurre a fórmulas previsibles y personajes bastante estereotipados.

Sin embargo, hubo coincidencia en destacar el carisma del elenco y la participación de figuras reconocidas fuera del país. Entre ellas aparece Maggie Civantos, popular por la serie española Vis a vis, y Tsahi Halevi, uno de los protagonistas de la exitosa ficción israelí Fauda.

En Jaque mate, Suar es un exespía que vuelve a la acción y Civantos su aliada en la misión.

La combinación de actores argentinos e internacionales ayudó a darle mayor proyección regional a la película dentro de la plataforma.

Cómo es el reparto de Jaque mate