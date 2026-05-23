En un tierno video compartido en sus redes sociales, Stephanie Demner y Guido Pella mostraron a su hija de casi 4 años caminando por Disney con el icónico castillo de Cenicienta de fondo. En la filmación, Arianna sostenía un manojo de globos que revelaron el color rosa, confirmando que la pareja espera una niña.

En el posteo en principio se puede ver la grabación en blanco y negro y de un momento a otro, los colores vuelven y se puede ver a la niña con un vestido rosa, así como también los globos que tenía en la mano: “Baby #2 es una nena”, escribió sobre el mismo la influencer.

Stephanie Demner anunció que espera una nena en sus redes sociales (Foto: Instagram).

Stephanie Demner y Guido Pella, que están juntos desde 2018 y casados desde el 2024, se mostraron radiantes y muy emocionados por la llegada de su segunda hija. La pareja, que ya es madre de Arianna, está más feliz que nunca de poder ampliar su familia.

CÓMO FUE EL ANUNCIO DEL EMBARAZO DE STEPHANIE DEMNER

Stephanie Demner y Guido Pella esperan su segundo hijo juntos, la noticia fue confirmada en LAM: “Van a tener su segundo bebé Stephanie Demner y Guido Pella. ¡Felicitaciones para ellos!”, revelaron en el ciclo de América.

Minutos después de que la noticia saliera al aire, la propia Stephanie terminó de confirmar el embarazo con un emotivo posteo en sus redes sociales. Allí compartió una tierna producción familiar junto a Guido Pella y Arianna, quien sostuvo feliz una ecografía.

Foto: Instagram (@stephaniedemner) Por: Fabiana Lopez

“Se agranda la comunidad”, escribió la influencer junto a un emoji de pollito y un corazón rojo, frase que rápidamente se llenó de likes y mensajes de cariño de sus seguidores y famosos. En las imágenes se la vio luciendo su pancita mientras abrazaba a Guido y a su hija en una postal súper íntima y romántica que enterneció a todos.

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