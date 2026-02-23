Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- no se guardó nada y sorprendió con una confesión explosiva. Invitada al programa de streaming Patria y Familia, la participante de MasterChef Celebrity respondió sin filtro cuando le preguntaron con qué figura del medio no aceptaría compartir trabajo: Stephanie Demner.

“Con quién no trabajaría más de todas estas personas...”, atinó a decir, mientras miraba carteles con distintas fotos de figuras. Allí, al llegar a la imagen de la influencer no dudó en darla vuelta.

“La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”, detalló, sin filtro.

Foto: Captura de video de X (@YaninaLatorreTV)

“Entonces, yo ahora haría lo mismo. Diría ' si es con ella, a mí no me tenés’”, afirmó, dejando atónitos a los conductores y al resto del equipo que no salió de su asombro al escuchar estas palabras de la expareja de Homero Pettinato.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@stephaniedemner)

ROBERTO PETTINATO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA REINI, SU EXNUERA

Roberto Pettinato volvió a hacer de las suyas. En una nota con Puro Show, el conductor fue consultado por el revuelo mediático que rodeó la separación de Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet, y respondió con su clásico sarcasmo, dejando varias perlitas que rápidamente llamaron la atención.

Indagado por el rol de la familia en los escándalos mediáticos, Roberto no se guardó nada y arrancó con una definición tan honesta como irónica: “Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa”.

Acto seguido, se refirió directamente al tema que lo puso en el centro de la consulta: “(Después del escándalo por la separación) pudimos seguir comiendo”, atinó a decir, desdramatizando el tema.

Foto: Captura (eltrece)

Asimismo, a la hora de opinar de su exnuera, Roberto fue picante: “La conocí, cenamos todos juntos. Ella me pareció una muy buena filmadora porque filmó toda la cena”, expresó. Y cerró: “Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”.