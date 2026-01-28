Una vez más, el nombre de la China Suárez sobrevoló, aunque sin ser mencionado, las cocinas de MasterChef Celebrity, a partir de una picante charla entre Wanda Nara y Sofía “La Reini” Gonet.

“Estoy practicando para este 2026 el celibato”, le confesó la influencer a la conductora, en medio del revuelo por su reciente y escandalosa separación de Homero Pettinato.

Lejos de creerle, Wanda aseguró que en el reality sobran los solteros y apuntó directamente a Rusherking, lo que encendió la mecha del chisme.

Captura de Telefe, MasterChef Celebrity.

Wanda Nara en MasterChef: el reclamo a La Reini que involucró a la China Suárez

“Rusher me dijo que está soltero”, sostuvo Sofía, a lo que Wanda le retrucó sin filtro: “Pero vos dijiste que estuvo con todas tus amigas”.

“Hubo alguna que otra amiguita que pasó por ese puerto”, amplió La Reini, alimentando la charla.

Sumándose al ida y vuelta, Rusher intervino divertido y le preguntó: “¿De verdad estuve con tus amigas?”.

Fue entonces cuando Wanda no pudo evitar pensar en la China Suárez y lanzó un tremendo reclamo, sin nombrarla pero dejándolo todo más que claro: “¿Vos sos amiga de mis enemigas?”.

Rápida de reflejos, Sofía Gonet negó cualquier vínculo y respondió con picardía: “¡No, nena! Me odia”, dejando en evidencia que tuvo más de un encontronazo con la actual pareja de Mauro Icardi, aunque sin mencionarla explícitamente.