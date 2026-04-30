Este jueves, y tras someterse a una operación, Susana Giménez (82) emprendió su regreso a Uruguay, país donde pasa gran parte del año, y se dirigió al Aeropuerto de San Fernando para abordar un vuelo privado con destino a Punta del Este.

Pero antes de subir a la aeronave, la Diva de los Teléfonos protagonizó una escena tan inesperada como tierna. Al bajar del vehículo que la trasladó hasta la terminal, otro pasajero del vuelo le acercó una cachorra Caniche toy que inmediatamente captó toda su atención.

Con una enorme sonrisa, Susana tomó a la pequeña perrita en brazos y permaneció varios minutos mimándola y abrigándola, completamente encantada con el animalito. El gesto despertó la ternura de todos los presentes y regaló una postal diferente antes de su viaje.

Fiel a su estilo cálido y relajado, la conductora abordó luego el avión con la cachorra todavía entre sus brazos y posó muy sonriente para la cámara de Ciudad, dejando en claro una vez más su debilidad por los perros.

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LAS FOTOS DE SUSANA GIMÉNEZ Y UNA CACHORRITA QUE LA CONMOVIÓ

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

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