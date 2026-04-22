A dos meses del Mundial 2026, la salud de Susana Giménez encendió las alarmas y generó fuerte preocupación tanto en su entorno como en Telefe. La conductora, una de las grandes figuras convocadas para la cobertura del evento, podría quedar afuera por una intervención quirúrgica inminente.

Según revelaron en A la Tarde, la diva viajó recientemente a Europa para tratar una dolencia que arrastra desde hace años. Y fue Luis Bremer quien dio detalles del cuadro: “Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”, informó.

Durante su estadía, Susana se sometió a un tratamiento innovador y realizó varias sesiones, pero los resultados no habrían sido los esperados. A su regreso al país, el panorama cambió drásticamente: “Tiene que volver a quirófano”, aseguró el periodista, confirmando que la operación sería inevitable.

Foto: Instagram (@gimenezsuok)

Incluso, ya habría fecha tentativa para la intervención: “Pasaría por el quirófano el próximo lunes o martes”, precisó el panelista, lo que abre un gran interrogante sobre su recuperación y su presencia en el Mundial.

Este problema físico no es nuevo y ya había generado dudas en eventos recientes. Tal como contaron, la exigencia física del último torneo en Estados Unidos la hizo replantearse su participación: largas caminatas y jornadas intensas que hoy vuelven a poner en jaque su rol.

En paralelo, en Telefe ya estarían evaluando un plan B. Según Santiago Sposato, la idea del canal sería que Marley e Ian Lucas tomen mayor protagonismo en la conducción del evento.

“Susana Giménez se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”.

Sin embargo, hace poco más de un mes, la propia Susana había dejado en claro su intención de viajar al Mundial, aunque también había deslizado que no tenía demasiadas ganas de trabajar este año.

Ahora, con una operación en puerta y la incertidumbre sobre su recuperación, el futuro de la diva en el evento deportivo más importante del mundo quedó envuelto en dudas y la preocupación crece.

“Susana Giménez tiene que volver a quirófano”.

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LA IMPACTANTE REACCIÓN DE SUSANA GIMÉNEZ AL VER QUE UN FAN SE TATUÓ SU CARA EN LA PIERNA: “NO LO PUEDO CREER”

El fanatismo por Susana Giménez trasciende largamente los límites de la televisión y se convierte, desde hace décadas, en una verdadera devoción popular. Ícono indiscutido del espectáculo argentino, la conductora conquistó a generaciones con su personalidad, su humor y su estilo inconfundible. Sin embargo, en las últimas horas, volvió a quedar en evidencia hasta dónde puede llegar la pasión de sus fans.

Todo ocurrió durante su reciente viaje por España, cuando un hombre la interceptó en la puerta de un lugar con un único objetivo: mostrarle el tatuaje que lleva en su honor. Sin dudarlo, levantó el pantalón y dejó ver su pierna, donde tenía tatuado el rostro de Susana en un diseño hiperrealista, con su clásica melena rubia y su sonrisa.

La reacción de la conductora fue inmediata y absolutamente genuina: “¡Dios mío, no lo puedo creer! Es una genialidad”, exclamó entre risas, visiblemente sorprendida por el nivel de detalle del retrato.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@gimenezsuok)

El fanático le contó que se había hecho el tatuaje en Argentina y que lo llevaba desde hacía varios años. Intrigada, Susana quiso saber más y le preguntó cuánto tiempo había pasado desde entonces. “Hace cinco años”, respondió él, orgulloso de su decisión.

Susana Giménez: “¡Dios mío, no lo puedo creer! Es una genialidad”.

El momento fue registrado en video y compartido por la propia Susana en su cuenta de Instagram, donde rápidamente se volvió viral y cosechó miles de reproducciones y comentarios.