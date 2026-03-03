Mario Pergolini prepara su gran regreso a la pantalla de eltrece con una nueva temporada de Otro Día Perdido, la gran revelación del canal en 2025, y en una entrevista con Puro Show Noche reveló además por qué hace diferencias entre Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Todo comenzó cuando la cronista Barby Di Carlo le preguntó a Mario si saludó a Mirtha Legrand por su cumpleaños número 99 y se llevó una sorpresa cuando este le respondió “No”. “¿Por qué no?”, quiso saber la cronista, ante la incomodidad del conductor.

Mario Pergolini y Mirtha Legrand (Fotos: capturas eltrece)

“Porque no la saludé en el 98, en el 97, en el 96”, dijo Mario, señalando que no suele saludar a La Chiqui. “Pero la saludaste a Susana para su cumpleaños”, le disparó la cronista, rápida para darle a entender que el conductor quiso ganarse así a Giménez, con quien mantiene una larga enemistad.

MARIO PERGOLINI: POR QUÉ SALUDÓ A SUSANA GIMÉNEZ POR SU CUMPLEAÑOS Y NO A MIRTHA LEGRAND

“Es cierto. Me parecía más gracioso saludar a Susana, en realidad. Era eso, tenía una excusa y estoy en mi ‘Operativo conquista’ de Susana”, se defendió Mario, asediado por Di Carlo, que no se dio por vencida: “¿Y a Mirta no la querés conquistar o no necesitas conquistarla?”, le preguntó.

“No, claro, no. Tengo una buena relación con toda la familia Tinayre”, dijo Mario, pero Barby le salió con otra pregunta incómoda: “Pero hace rato que no vas a la mesa”. “No, no voy”, se retrajo Pergolini, que agregó: “No soy ni de ir a muchos programas... Nunca fui al de Andy Kusnetzoff. No voy a muchos programas…”.

Mario Pergolini y Susana Giménez (Fotos: capturas eltrece y Telefe)

Cuando la cronista le preguntó si le gustaría tener a Mirtha en Otro Día Perdido, Mario confesó: “Sí, claro”. “Todas estas grandes estrellas son ideales para tenerla, claro. Pero ella tampoco va a ningún programa. (…) Porque ni en el de Susana, que es amiga, recuerdo haberla visto”, cerró el conductor, que confesó que se dio por vencido en su intento de amigarse con “Su”.

