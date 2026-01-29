Este 29 de enero, Susana Giménez celebró sus 82 años y, como suele ocurrir, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor, admiración y reconocimiento de amigos históricos, colegas y figuras del espectáculo. Sin embargo, uno de los saludos que más llamó la atención fue el de Mario Pergolini, quien reapareció con un mensaje tan inesperado como cargado de historia.

La relación entre Pergolini y Susana está atravesada por una recordada enemistad mediática que se remonta a los años 90, cuando el conductor lanzó comentarios irónicos en el programa que lideraba años atrás, CQC (Caiga Quien Caiga) que la diva nunca terminó de perdonar. A pesar de pedidos de disculpas anteriores, el conflicto quedó como una de las grandes grietas de la televisión argentina.

Esta vez, Mario eligió un enfoque diferente. A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial en las que ambos aparecen juntos en escenas ficticias y cómplices, abrió su corazón con humor, nostalgia y autocrítica.

“Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, comenzó diciendo.

Luego, imaginó una historia alternativa en la que ambos hubieran tenido una buena relación: “De haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos. No sé por qué salió con tacos”, bromeó, fiel a su estilo.

Finalmente, llegó el mensaje más directo y emotivo: “Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para que nos veamos”.

SUSANA GIMÉNEZ DESCARTÓ A LA CHINA SUÁREZ PARA SU SERIE BIOGRÁFICA CON UNA FRASE LETAL: “JAMÁS”

La expectativa por la serie biográfica de Susana Giménez crece día a día y la propia diva no dudó en sumar definiciones contundentes sobre cómo imagina el casting de la ficción que repasará su vida.

En una entrevista con Puro Show, Susana habló por primera vez sin rodeos sobre la posibilidad de que Eugenia “la China” Suárez la interprete, y la respuesta fue lapidaria.

Consultada inicialmente sobre si había hablado con Moria Casán, quien también está por estrenar su propia bioserie, Susana fue tajante: “No, no, no, no, no, no, no hablamos”.

Pero el momento más filoso llegó enseguida con la pregunta inevitable: “¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”, le consultaron. Y Susana no dejó lugar a interpretaciones: “No, jamás. No, no tiene physique du rôle tampoco”.

Con esa frase, la conductora descartó por completo a la actriz de Casi Ángeles, dejando en claro que, para ella, no hay ni parecido físico ni esencia que encaje con su figura.

