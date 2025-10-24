Wanda Nara volvió a demostrar que donde va, deja su huella. En plena grabación de MasterChef Celebrity, la mediática sorprendió al instalarse en el camarín que durante años perteneció a Susana Giménez. Pero lejos de usarlo como un lugar “de paso”, la conductora decidió hacerlo propio y a su manera.

Según se pudo ver en una foto que la empresaria comprtió en Instagram Stories, el camarín cambió radicalmente apenas entró con sus valijas, maquillajes y accesorios. Sin embargo, hubo un detalle que se llevó todas las miradas: la decoración del espejo. La hermana de Zaira Nara llenó el vidrio de mini Hello Kitty.

Lo cierto es que el camarín de Susana tiene historia, brillo y peso propio. Pero ahora también tiene una impronta con el sello de Wanda Nara.

Wanda Nara volvió a dar que hablar, esta vez por un motivo totalmente inesperado. La conductora de MasterChef Celebrity reveló en sus redes sociales que fue designada autoridad de mesa para las elecciones 2025.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió una foto del documento oficial en el que se le informaba su rol como presidenta de mesa. Por motivos de seguridad, tachó todos sus datos personales, aunque en la imagen se alcanzaba a leer claramente su apellido y la frase: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”.

Lejos de quejarse o intentar excusarse, la empresaria mostró buena predisposición: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió junto a un emoji de una urna, una cara de sorpresa y otra que hace referencia a la responsabilidad, dejando en claro que piensa cumplir con su obligación ciudadana.