Wanda Nara volvió a dar que hablar, esta vez por un motivo totalmente inesperado. La conductora de MasterChef Celebrity reveló en sus redes sociales que fue designada autoridad de mesa para las elecciones 2025.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió una foto del documento oficial en el que se le informaba su rol como presidenta de mesa. Por motivos de seguridad, tachó todos sus datos personales, aunque en la imagen se alcanzaba a leer claramente su apellido y la frase: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”.

Lejos de quejarse o intentar excusarse, la empresaria mostró buena predisposición: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió junto a un emoji de una urna, una cara de sorpresa y otra que hace referencia a la responsabilidad, dejando en claro que piensa cumplir con su obligación ciudadana.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FUERTE REACCIÓN DE LA JOAQUI CUANDO WANDA NARA LE PREGUNTÓ SI SE VA A CASAR CON LUCK RA

El estudio de MasterChef Celebrity se llenó de intriga cuando Wanda Nara, siempre filosa, lanzó una pregunta inesperada a La Joaqui sobre su relación con Luck Ra.

Todo comenzó cuando la conductora se acercó a la cantante mientras cocinaba: “¿Qué opina Luck Ra de que estés acá? ¿Hay planes de boda?”, indagó, sin filtro.

Entre risas y sonrojada, La Joaqui respondió con una frase que dejó en claro sus intenciones con el artista que logró conquistar su corazón: “¡Ojalá! ¡Ay, Dios te oiga!”, atinó a decir. Y Wanda cerró, muy confiada: “¡Se viene! Veo una boda acá, Joaqui. La veo, la veo, tráelo”.

¿Se vendrá el casamiento de La Joaqui y Luck Ra?