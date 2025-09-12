En pleno auge de su carrera, Luck Ra atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal. A su consolidación como uno de los artistas más escuchados del país y su rol como coach en La Voz Argentina, se suma el romance con La Joaqui, una relación que ya no esconden y de la que ambos hablan con naturalidad.
En diálogo con Verónica Lozano, el intérprete de La Morocha y Hola perdida se mostró sincero al referirse a cómo se organizan con sus agendas cargadas. “Vivimos en casitas separadas, pero nos hacemos nuestros tiempos. Cuando yo puedo ir, voy, y cuando no, ella se acerca un poco más. Así nos manejamos”, explicó con simpatía.
El cuartetero cordobés también abrió su corazón sobre cómo nació la relación: “Yo no estaba buscando a la mejor pareja, pero apareció ella y me enamoré. De afuera me parecía una chica ruda, terrible red flag, y me encantó. Después la conocí y es mucho más buena de lo que pensaba. No podría pedir nada más”.
POR QUÉ LUCK RA NO CONVIVE CON LA JOAQUI
Por el momento, Luck Ra reveló que todavía no conviven y que comparte su hogar con un amigo: “Termino La Voz y, si no estoy con mi pareja, me quedo jugando a la compu. Es mi terapia, yo no voy al psicólogo: juego un FIFA, puteo un rato y listo. Cuando quiero intimidad, uno se va o me voy yo”, dijo entre risas.
Hace pocas semanas, la pareja celebró su primer aniversario y La Joaqui lo compartió con sus seguidores en redes sociales. “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio”, escribió junto a un carrete de fotos en el que se los vio sonrientes y cómplices. En una de las imágenes, la cantante mostró el ramo de flores azules que le regaló el artista, símbolo del amor que los une.
El mensaje estuvo acompañado de una declaración profunda: “La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste en estos 365 días me hacen dar cuenta de que siempre fuiste vos. Llegaste y te parecés a todo lo que siempre quise que fuera el amor”.
Luck Ra no tardó en responder con un gesto igual de romántico: “Gracias por elegirme todos los días. Sos mi gran amor y mi mejor amiga. Espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo, te amo mucho”, publicó en sus redes.
La demostración pública de cariño no solo conquistó a sus seguidores, sino que también generó reacciones de colegas de la música. Entre ellas, María Becerra dejó una serie de emojis de corazones y caritas enamoradas, celebrando junto a ellos la historia de amor que hoy se roba la atención en la escena musical.