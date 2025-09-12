En pleno auge de su carrera, Luck Ra atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal. A su consolidación como uno de los artistas más escuchados del país y su rol como coach en La Voz Argentina, se suma el romance con La Joaqui, una relación que ya no esconden y de la que ambos hablan con naturalidad.

En diálogo con Verónica Lozano, el intérprete de La Morocha y Hola perdida se mostró sincero al referirse a cómo se organizan con sus agendas cargadas. “Vivimos en casitas separadas, pero nos hacemos nuestros tiempos. Cuando yo puedo ir, voy, y cuando no, ella se acerca un poco más. Así nos manejamos”, explicó con simpatía.

El cuartetero cordobés también abrió su corazón sobre cómo nació la relación: “Yo no estaba buscando a la mejor pareja, pero apareció ella y me enamoré. De afuera me parecía una chica ruda, terrible red flag, y me encantó. Después la conocí y es mucho más buena de lo que pensaba. No podría pedir nada más”.

La Joaqui, Luck Ra y Lit Killah en Punta del Este (Foto: RS).

POR QUÉ LUCK RA NO CONVIVE CON LA JOAQUI

Por el momento, Luck Ra reveló que todavía no conviven y que comparte su hogar con un amigo: “Termino La Voz y, si no estoy con mi pareja, me quedo jugando a la compu. Es mi terapia, yo no voy al psicólogo: juego un FIFA, puteo un rato y listo. Cuando quiero intimidad, uno se va o me voy yo”, dijo entre risas.

Hace pocas semanas, la pareja celebró su primer aniversario y La Joaqui lo compartió con sus seguidores en redes sociales. “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio”, escribió junto a un carrete de fotos en el que se los vio sonrientes y cómplices. En una de las imágenes, la cantante mostró el ramo de flores azules que le regaló el artista, símbolo del amor que los une.

La Joaqui y Luck Ra. Foto: Instagram

El mensaje estuvo acompañado de una declaración profunda: “La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste en estos 365 días me hacen dar cuenta de que siempre fuiste vos. Llegaste y te parecés a todo lo que siempre quise que fuera el amor”.

Luck Ra no tardó en responder con un gesto igual de romántico: “Gracias por elegirme todos los días. Sos mi gran amor y mi mejor amiga. Espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo, te amo mucho”, publicó en sus redes.

Luck Ra en Cosquín Rock.

La demostración pública de cariño no solo conquistó a sus seguidores, sino que también generó reacciones de colegas de la música. Entre ellas, María Becerra dejó una serie de emojis de corazones y caritas enamoradas, celebrando junto a ellos la historia de amor que hoy se roba la atención en la escena musical.