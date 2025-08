La Joaqui participó en La Voz Argentina junto con Luck Ra, que es jurado en el reality. Sin embargo, recibió duras acusaciones por presuntas actitudes tóxicas hacia su pareja y, en diálogo con Los Profesionales de siempre, salió al cruce.

La cantante habló con franqueza sobre el humor que utiliza en pantalla, la dinámica de pareja que mantiene con el artista cordobés y los aprendizajes que la llevaron a tomar la palabra.

“Hay gente que no entiende que la Joaqui vibra. Hago chistes y piensan que hablo en serio, y después mi pobre hombre queda sentenciado. Todos tienen miedo de estar con él”, comentó entre risas, en relación a las reacciones que generaron sus comentarios en el programa.

La Joaqui reaccionó con celos a un momento de Luck Ra en La Voz Argentina. CRÉDITO: Instagram/@lajoaqui

Desde hace semanas, circulan en redes cuestionamientos sobre algunas bromas que hizo al aire, particularmente en torno al trato entre Luck Ra y las participantes mujeres. Sobre eso, la artista aclaró: “Una de las chicas a la que le hice un chiste es mi favorita. Sé que está mal, que es poco profesional, pero tengo favorita, obvio. Y jamás lo haría si pensara que podía incomodar”.

LA RELACIÓN DE LA JOAQUI CON LUCK RA

La Joaqui también explicó que muchas de sus intervenciones nacen del juego compartido con Luck Ra. “Él es fanático de los memes y yo solo le sigo el rollo. Yo quiero ser aesthetic, pero él se ríe con eso, así que lo hago por él”, reconoció.

La Joaqui y Luck Ra: novios sangrientos para Halloween. (Foto: Instagram/@lajoaqui)

También fue contundente sobre su relación con Luck Ra: “No tengo motivos para sentir celos. Facu es el hombre más bueno con el que me he vinculado. No me genera dudas, me cuida, me escucha. Se dio cuenta de que algunas cosas a mí me afectan y lo tiene en cuenta. Eso me da ilusión”, expresó con sinceridad.

La conversación tomó un tono más íntimo cuando se refirió a su pasado y al proceso emocional que atraviesa. “Es la primera vez que alguien me quiere bien. Se siente incluso mejor de lo que alguna vez imaginé que podía sentirse”, confesó. “Aprendí que es más importante abrirte con la persona indicada que hacerlo a la edad indicada”.

La Joaqui y Luck Ra enamorados (Foto: Instagram).

Antes de cerrar, dejó un mensaje potente dirigido a mujeres que, como ella en otros momentos, pudieron haber vivido relaciones dolorosas: “A veces parece que estás pidiendo demasiado, pero solo se lo estás pidiendo a la persona equivocada. Hay amor después del desamor”.

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de la autoestima: “Me sorprende que todavía no se enseñe amor propio en la escuela. Es el amor más difícil de aprender”.