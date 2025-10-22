Mientras los jurados le daban su devolución a Valentina Cervantes en Masterchef, quien preparó una milanesa con acelga y salsa blanca de guarnición, Wanda Nara comentó cuál es la cualidad que toda esposa de futbolista debe tener y Maxi López reaccionó.

“Es la que les hago a mis hijos y a mi familia, el mundo milanesa para mí es excepcional, me considero muy buena haciéndolas”, dijo la pareja de Enzo Fernández en el reality de cocina de Telefé.

Wanda Nara y Valu Cervantes en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

“No existe igual mujer de jugador de fútbol que no sepa hacer milanesa, es como lo primero que tenés que saber”, lanzó por su parte la conductora y fue entonces cuando su exmarido y participante reclamó: “Quiero ver la milanesa de Wanda, nunca me preparó milanesas”.

Maxi López en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

MAXI LÓPEZ HABLÓ DE SU CONTINUIDAD EN MASTERCHEF CELEBRITY

En el ida y vuelta con Intrusos, Maxi López habló de su continuidad en Masterchef Celebrity: “Tenemos que hablar toda la situación. En base a cómo venga el embarazo de Daniela, si todo procede bien, yo podría seguir estando en el programa. Dependerá todo de ella, de cómo esté y cómo van las cosas”.

Sobre si estará presente en el parto de su segundo bebé con Daniela, Maxi fue claro: “Obvio, ¿cómo no voy a estar? Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada”.

