Mientras los jurados le daban su devolución a Valentina Cervantes en Masterchef, quien preparó una milanesa con acelga y salsa blanca de guarnición, Wanda Nara comentó cuál es la cualidad que toda esposa de futbolista debe tener y Maxi López reaccionó.
“Es la que les hago a mis hijos y a mi familia, el mundo milanesa para mí es excepcional, me considero muy buena haciéndolas”, dijo la pareja de Enzo Fernández en el reality de cocina de Telefé.
“No existe igual mujer de jugador de fútbol que no sepa hacer milanesa, es como lo primero que tenés que saber”, lanzó por su parte la conductora y fue entonces cuando su exmarido y participante reclamó: “Quiero ver la milanesa de Wanda, nunca me preparó milanesas”.
MAXI LÓPEZ HABLÓ DE SU CONTINUIDAD EN MASTERCHEF CELEBRITY
En el ida y vuelta con Intrusos, Maxi López habló de su continuidad en Masterchef Celebrity: “Tenemos que hablar toda la situación. En base a cómo venga el embarazo de Daniela, si todo procede bien, yo podría seguir estando en el programa. Dependerá todo de ella, de cómo esté y cómo van las cosas”.
Sobre si estará presente en el parto de su segundo bebé con Daniela, Maxi fue claro: “Obvio, ¿cómo no voy a estar? Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada”.
