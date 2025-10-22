Este martes se conoció la noticia del regreso de Maxi López a la Argentina en medio de rumores de separación de su esposa, Daniela Christiansson. El exfutbolista se sumó nuevamente a las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde fue reemplazado por Marley.
Pero en medio de todas las expectativas respecto a su desempeño, uno de los detalles que más llamó la atención sobre la estadía del ex de Wanda Nara es dónde duerme, ya que la única propiedad que tenía en el país, la mansión del country Santa Bárbara, se la entregó a su ex en un acuerdo judicial.
La que vino a traer un poco de luz en ese tema tan hermético fue Mami Jacky, la cantante vecina de Wanda Nara, que vive en el Chateau Libertador. “Usemos la lógica”, arengó Jacky, que contó más detalles sobre López.
VENTILARON DÓNDE DUERME MAXI LÓPEZ MIENTRAS GRABA MASTERCHEF CELEBRITY
“¿Vamos a apagar un hotel aparte teniendo tantos ambientes? ¡Yo me voy a Núñez!. ¿Anda merodeando Núñez? Y sí, chicos. Está en el Chateau”, reveló Mami Jacky. “He visto ahí una nueva cabeza rubia por los ascensores”, agregó.
“¿Para qué va a estar pagando extra un hotel? Hay que ahorrarle los tipos que corren”, dijo la vecina de Wanda mientras le preguntaban si donde vive Maxi es uno de los seis departamentos que tiene la mediática posee en el Chateau. “Puede ser”, especifiquó
“Pero no nos olvidemos que esos seis departamentos son de Wanda y de Icardi”, propusieron los panelistas. “Pero uno corresponde darle a este muchacho para que esté cerca de los hijos, ¿o no?”, lo defendió Mami Jacky.
“O sea, que Mauro Icardi le está pagando la estadía a Maxi López para que esté en Argentina con Wanda y sus hijos”, dijo Natalie Weber. “Bueno, pero tiene que estar practicando también ahí de cocina. Yo quiero que me baje un plato, que me cocine algo y que, ya que estoy cerca, testeo ahí”, cerró la cantante.
