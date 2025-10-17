En medio de los rumores de renuncia a MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a convertirse en noticia por un inesperado mensaje que compartió en sus redes sociales y que tuvo como destinatario a su exmarido, Maxi López.

La empresaria subió a sus historias de Instagram una imagen del plato con champiñones que preparó Maxi en su casa de Ginebra, (Suiza): “Preparando algo rico, perfecto para este clima. 9°C”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de Wanda, que reposteó la historia y lanzó una frase que dejó a todos hablando: "Mejor preparate para volver, Maxi López”, escribió con tono entre cómplice y desafiante.

Según habían revelado en A la tarde, Maxi volvería en los próximos días para retomar las grabaciones del programa del reality de Telefe y volvería a Suiza el 18 de noviembre para estar en el parto de Daniela Christiansson, con quien ya tiene a su hija, Elle.

EVANGELINA ANDERSON DEJÓ SIN PALABRAS A WANDA NARA CON SUS INSÓLITAS CONDICIONES PARA MASTERCHEF: “¡NI LOCA!”

El regreso de MasterChef Celebrity tuvo una presentación que nadie esperaba. Evangelina Anderson, una de las nuevas figuras del ciclo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando reveló una insólita condición que podría complicarle los desafíos del programa.

Todo ocurrió durante su ingreso al reality cuando Wanda Nara, conductora del formato, la recibió con una sonrisa: “Me toca presentar a una mujer hermosísima. ¡Bienvenida, Evangelina Anderson!”, expresó. Sin embargo, lo que parecía una charla distendida terminó con una revelación que dejó boquiabierta a la empresaria.

“Yo sé que sos vegetariana, ¿cómo vas a hacer con el menú?”, le preguntó Wanda, curiosa por las restricciones alimentarias de la modelo. A lo que Evangelina no dudó ni un segundo y contestó con total naturalidad: “No comí nunca en mi vida carne. Desde que nací. Ni carne roja, ni carne blanca”.

La conductora, sorprendida, insistió: “Pero. en algún momento vas a tener que probar carne”, atinó a decir. Pero la participante se mantuvo firme con su postura: “No, no. ¡Ni loca!”.

