Siempre filosa y espontánea, Sofía Gonet, una de las participantes que estará en MasterChef Celebrity, se volvió viral al sincerarse sobre su alimentación diaria.

En un divertido video que compartieron en las redes del programa, la influencer hizo confesiones que generaron todo tipo de reacciones: “¿Cuántas veces por semana pido delivery? Todos los días, de lunes a lunes. Todas las comidas del día son pedidas por delivery”, lanzó sin filtros, dejando en claro que la cocina no es parte de su rutina cotidiana.

Además, contó cuál sería su lugar ideal para una cena romántica: “En algún cafecito divino de París”, expresó. Y agregó: “Me gusta mucho la comida de España, tiene una cocina muy rica. Pero si pudiera, comería sushi todos los días”.

Foto: Instagram (@sofiagonet)

Por último, la joven también reveló con quién le encantaría compartir un té de la tarde: “Amaría hacer el 5 o’clock tea con Wanda Nara, primero para sacarle muchos chismes y después porque creo que es muy divertida”.

Sofía Gonet: “¿Cuántas veces por semana pido delivery? Todos los días, de lunes a lunes. Todas las comidas del día son pedidas por delivery”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TAMARA PETTINATO DEFENDIÓ A SU HERMANO HOMERO Y APUNTÓ CONTRA SOFÍA GONET: “QUE NADIE SE ATREVA”

En medio del escándalo mediático que involucra a Homero Pettinato tras las duras declaraciones de su ex, Sofía Gonet, su hermana Tamara, salió con todo a bancarlo públicamente.

Desde su cuenta de Instagram, la panelista compartió una imagen abrazada con su hermano y escribió una frase lapidaria, ¿y con un palito para la influencer?: “Que nadie se atreva”, escribió Tamara Pettinato, dejando en claro de qué lado está.

La historia fue compartida con un tono firme y sin vueltas, en un intento de cortar con la especulación que rodea el tema. En la foto se los ve juntos, sonrientes y en complicidad, lo que demuestra el vínculo que tienen.

¡Muy unidos!