En medio del escándalo mediático que involucra a Homero Pettinato tras las duras declaraciones de su ex, Sofía Gonet, su hermana Tamara, salió con todo a bancarlo públicamente.

Desde su cuenta de Instagram, la panelista compartió una imagen abrazada con su hermano y escribió una frase lapidaria, ¿y con un palito para la influencer?: “Que nadie se atreva”, escribió Tamara Pettinato, dejando en claro de qué lado está.

La historia fue compartida con un tono firme y sin vueltas, en un intento de cortar con la especulación que rodea el tema. En la foto se los ve juntos, sonrientes y en complicidad, lo que demuestra el vínculo que tienen.

HOMERO PETTINATO ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LAS EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE SU EX, SOFÍA GONET

Homero Pettinato se cansó del hate (odio) y decidió hablar luego de que Sofía “La Reini” Gonet publicara un video explosivo en redes sociales con durísimas declaraciones sobre lo que fue su noviazgo con el joven.

Pero lejos de responder con bronca, Homero recurrió a la ironía para ponerle paños fríos a la polémica: “No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna”, dijo al aire en el programa de streaming de Olga, con un toque de humor, respondiendo a la acusación de su ex.

Con tono calmo y emocional, Pettinato explicó su postura frente a los dichos de La Reini: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona maravillosa, la quise mucho, y no me interesa entrar en una dinámica de odio”.

“Me dicen principalmente gordo mugriento, desagradable, horrible. Que tuve suerte de que alguien me quiera. Y no sé por qué, pero si ella necesita hacer esto para sanar, lo respeto”, agregó, en referencia a los comentarios que recibe desde que Gonet dio que hablar con sus palabras.

Y cerró: “Nosotros nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que desconozco, decidió hacer ese video hablando pestes de mí. Pero yo no me voy a enojar, sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor. Fue parte importante de mi vida. La gente que amé, la voy a querer siempre”.