A pocas semanas de confirmarse su separación, Sofía Gonet rompió el silencio en redes sociales y publicó un extenso y contundente descargo contra su ex pareja, Homero Pettinato. En una serie de publicaciones cargadas de ironía y dolor, la influencer relató una larga lista de episodios que vivió durante la relación y que dejaron a sus seguidores en shock.

“Aún así me quedé. Parte uno de 65”, comenzó diciendo Sofía, anticipando la magnitud de lo que estaba por contar. Lo que siguió fue una enumeración casi surrealista de situaciones que, según ella, marcaron el deterioro del vínculo.

Entre las revelaciones más impactantes, La Reini expuso: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

“En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo” , relató sin filtros.

Además, confesó que le habría encontrado likes comprometedores en redes sociales, mensajes con su ex en chats archivados de WhatsApp, y que él jamás habría organizado salidas o citas: “Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”, escribió.

La joven también detalló momentos incómodos de la convivencia: “Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta”.

“O estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”, lanzó durísima.

Sofía no esquivó tampoco el plano económico: “Era habitual que te pida la tarjeta o plata prestada, y después no te la pueda devolver”, aseguró. Y cerró con una anécdota contundente: “No vino a mi cumpleaños íntimo porque le dio paja. Y aún así me quedé”.

Con una narrativa cruda, ácida y muy personal, Gonet dejó entrever que todavía tiene mucho por contar: “Esto puede seguir y seguir. Parte uno de 65”.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE SOFÍA GONET EN MIAMI

En su relato, Sofía Gonet contó que venía con problemas estomacales y que el accidente automovilístico en Estados Unidos fue su colapso: “Yo venía de toda la semana estando muy mal de la panza y mi cuerpo dijo: basta, me hizo vomitar como el exorcista. Me vi tirada en el piso, vomitando, temblando. Y dije: esto es una señal para romper el contacto cero y llamar a mi ex”.

El lunes a la noche, todavía afectada, compartió lo vivido con su amiga Carmen, quien le dio una interpretación espiritual: “Le mando audios contándole todas las cosas que me habían pasado y ella me dice ‘amiga, el choque tiene mucho significado’. Empiezo a llorar cuando me explica qué es lo que significa chocar y acá estamos, resilientes”.

