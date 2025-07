Sofía Gonet sorprendió al confirmar su separación de Homero Pettinato, joven conductor de Olga y eltrece con quien llevaba medio año de amor.

Popularmente conocida como La Reini, la joven se tomó un vuelo con destino a Miami el mismo día que comunicó la ruptura en Instagram.

La influencer se hospedará por tiempo indefinido en un lojoso hotel y aprovechará la estadía para disfrutar de la compañía de su amiga Delfina, a quien no ve hace años.

SOFÍA GONET, LEJOS DE HOMERO PETTINATO

“Esta va a ser mi casa por no sé cuánto tiempo. No sé cuánto me va a llevar este proceso”, escribió Sofía en el video que subió a su red desde el cuarto de hotel.

Y detalló, mientras se alistaba para salir a cenar con Delfina: “Tengo un reencuentro esta noche con una amiga de toda mi vida, del colegio: Delfi”.

“No la veo hace años. Vamos a pasar el día juntas. Nos vamos a comer. Está lloviendo. El clima está fatal. No la veo hace 4 años, pero siento que no pasó el tiempo...”, aseguró Sofía Gonet, recientemente separada de Homero.

QUÉ DIJO HOMERO PETTINATO DE LA SEPARACIÓN DE GOFÍA GONET

En el verano,Homero Pettinato y Sofía Gonetcomenzaron a escribir su historia de amor y, sin crisis a la vista, la pareja habría llegado a su final. Al menos eso expusoLa ReinienInstagram.

Ciudad Magazine se comunicó con el conductor de Reacción en Cadena y le preguntó por la presunta ruptura.

“Recién Sofía subió una historia, diciendo: ‘Situación sentimental: no vuelvo al país hasta superar a mi ex’. ¿Sos el ex? ¿Se separaron?”, le preguntó este sitio a Homero.

“No hablo de mi vida privada”, se limitó a decir Pettinato, sin desmentir el hecho.

Acto seguido, le quitó dramatismo a la sensible situación contestando con un divertido sticker de Andrea del Boca llorando.

Activo enInstagram, Homero dejó en claro que está atravesando un doloroso momento al publicar una historia en blanco y negro, con un contundente (y metafórico) mensaje:“Ta pal corchazo”.

ESTO DECÍA HOMERO PETTINATO SOBRE SOFÍA GONET DOS SEMANAS ATRÁS

En un mano a mano exclusivo con Ciudad Magazine, el conductor de Reacción en Cadena habló de Sofía Gonet y nada hacía prever este sorpresivo desenlace, que solo el tiempo dirá si es definitivo.

-Estás de novio con Sofía Gonet. ¿Hay proyecto de convivencia, de familia? ¿O viven el presente sin proyectar demasiado?

-Yo creo que fantaseamos más con tener una familia que con convivir. Creo que convivir es un tema que no se tocó. Se habló de bebés, se habló de casamientos, se habla de todo lo que uno habla y sueña cuando está enamorado.

-¿Estás enamorado?

-Es un momento hermoso y el corazón habla solo, pero de la convivencia no se charló. Hay que intentarlo, ¿no? Antes de casarte y de tener un bebé creo que hay que convivir. Es el orden natural de las cosas. También puede ser más moderno, que vivamos separados y sigamos juntos por siempre.

