Si algo tiene Homero Pettinato (36) es que responde a todo lo que se le pregunte con autenticidad sobre la familia que encabeza Roberto, a veces con ironía, otras con honestidad brutal. Aunque también se pone serio para hablar de Felipe, su hermano del medio.

En medio de la emoción por su debut como conductor de Reacción en Cadena, que va de lunes a viernes a las 17.30 por eltrece, el conductor explicó por qué decidió no pasar el Día del Padre con el exsaxofonista de Sumo.

El ex Sumo es papá de Tamara (40), Felipe (32) y él fruto de su relación con Cecilia Dutelli, y de Lorenzo (16) y Esmeralda (14), junto a Karina El Azem.

Roberto Pettinato con Homero de niño. (Foto: @rpettinato)

-¿Cómo pasaron el Día del Padre?

-Yo no pude estar en este Día del Padre. Pero le mandé plata. Le dije, “tomá, comprate un regalito”. Yo sé que ver la transferencia es lo que más le gusta en la vida. A todos, en realidad.

-¿Por qué no estuviste con Roberto?

-Porque yo estaba haciendo el show en Mendoza y San Juan. Y nos quedamos un día más porque nos invitaron a un súper hotel. Entonces, pensé “¿Súper hotel en Mendoza? ¿O día del padre? ¡Y te lo tenés que ganar!

-¿¡Cómo!?

-Para que yo vuelva de Mendoza, a l pie de la cordillera, divino, degustación de vinos, toda la comida de Francis Malman. Y... Volver al día del padre capaz no era un planazo.

Roberto Pettinato con sus hijos Tamara, Homero, Lorenzo y Esperanza. (Foto: @rpettinato)

-El día del padre es todos los días.

-El día del padre es todos los días. Siempre. Hoy, homenajeá a tu padre. Llamalo, abrazalo.

-¿Tenés buena relación con Roberto?

-Me escribió recién algo re lindo. Me dijo, “hijo, no tengo plata, ayudame a vender mi guitarra”. Le dije, “¡de ninguna manera, es mi herencia!“. Ahí terminó la conversación.

Roberto Pettinato. (Foto: @rpettinato)

-¿Y no le dijiste salir a laburar? Porque cuando vos tenías 16 años y querías una PlayStation te mandó a trabajar...

-¡Ja! ¡Me encanta! Le tendría que contestar eso. “¿No tenés plata? Andá a laburar, probá con laburar". No, él está en un streaming de Rosario, ahora se va de viaje.

-¿Cómo está tu papá entonces?

-Para mí está teniendo un retiro muy cool, muy copado. Porque toca con la banda, cuando quiere hace comedia. Está está tranquilo en realidad. Pero si quieren comprar guitarras de colección, llámenlo. Pasa que son carísimas, tiene unas guitarras, tiene la Lucille de B.B. King. Tengo que llamar a un millonario. Lo llamo a Roberto García Moritán, y le pregunto, “¿tocás la guitarra, boludo?" ¿A quién le invocamos la Lucille de B.B. King, papá?

Homero Pettinato se mató a carcajadas en la entrevista con Ciudad.

-Traelo con la familia a Reacción en Cadena para que juegue y gane.

-¡Uh! Como dice Guido Kazcka. Está mal. Pero no tan mal. Traigo la familia y ganan.

-Estás con Sofía Gonet hace poco. ¿Ya hay proyecto de convivencia, de tener familia? ¿O viven el presente así eternamente?

-Yo creo que fantaseamos más con tener una familia que con convivir. Creo que convivir es un tema que no se tocó. Se habló de bebés, se habló de casamientos, se habla de todo lo que uno habla y sueña cuando está enamorado.

Sofía Gonet marca tendencia. (Foto: Instagram/@sofiagonet).

-¿Estás enamorado?

-Es un momento hermoso y el corazón habla solo, Pero de la convivencia no se charló. Hay que intentarlo, ¿no? Antes de casarte y tener un bebé creo que hay que convivir. Es el orden natural de las cosas. También puede ser más moderno y que vivamos separados y sigamos juntos por siempre.

-Igual conviven en los viajes, cuando Sofi hace reseñas y vos sos el productor...

-Yo soy su content manager. Le hago también de personal assistant. Y casi siempre si me escondo atrás del black out y ella filma la habitación del hotel y listo. Pegamos hotel de arriba.

-Comentaste que la música que estás preparando es muy sentimental. Capaz que estás componiendo un tema para un futuro hijo o hija y no lo sabés...

-¿Me quieren decir algo? Perdón, no, porque... hasta acá llegamos. Yo di una nota recién, di una nota a otro medio recién y me dijeron lo mismo. ¿Ustedes, Sofía les contó algo?

Homero Pettinato y Sofía Gonet, enamoradísimos

-Sofía no nos contó nada.

-¿Sofía llamó a la prensa y contó? ¿Lo tuiteó? Porque yo no uso Twitter, chicos, mi cuenta de Twitter la tengo abandonada hace como un año, cuando me cancelaron. Bueno, eh... Me cancelaron y me bajé.

-¿Cómo está tu hermano Felipe?

-Muy bien. Estuvo tres años internado. Primero en una clínica mucho más estricta de un trabajo comunitario y muy estricto. Y después estuvo en una clínica con otra línea. Creo que la combinación de las dos lo terminó de ubicar en un lugar que hoy estamos recontentos y retranquilos de cómo está.

La extrema delgadez de Felipe Pettinato (Foto: Instagram @felipettinato)

-¿Qué hace de su vida?

-Está entrenando, está pasando tiempo con su hija. Está recuperando vida también. Después de tres años después de lo que pasó y la tragedia de su amigo. Tiene que recuperar la vida. Y es difícil, es de a poco, pero está muy bien.

-¿Cómo está tu vínculo con Tamara? Leí que decías que te debía plata...

-Lo habré dicho en chiste porque yo le debo mucho dinero. Ella es el gran sostén de la familia. Siempre le vamos a estar debiendo algo.

