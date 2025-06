Para muchos Homero Pettinato sea una cara nueva en la televisión, pero el conductor que debuta este lunes a las 17.30 por eltrece con Reacción en Cadena comenzó a trabajar en los medios con apenas 16 años después de una típica discusión infantil con su papá, Roberto Pettinato.

-¿Viste el formato antes de aceptar la propuesta?

-(Risas) Más o menos...

Homero Pettinato con Ciudad antes del debut de Reacción en Cadena.

-¿Por qué aceptaste entonces?

-Uno pregunta por la plata y ya está. Chito la boca.

-Pero algo tuviste que ver, ¿no?

-Cuando tuvimos que hacer ensayos me puse a verlo bien. Pero las primeras semanas tiré mucho con la excusa de “no me descargan los videos”, y “no me abre el Drive”. Después cuando lo vi, lo entendí al toque.

EL DEBUT DE HOMERO PETTINATO COMO NOTERO

-¿Cómo fue que arrancaste a trabajar de adolescente?

- Hubo una discusión en donde yo quería... Quería la PlayStation 2, creo. Le grité “¡rata coluda!“. Y él respondió, ”si la querés comprar, ¡andá a trabajar!“. Y yo dije, “conseguime un trabajo”, como algo que uno dice cuando uno está enojado. No significaba conseguir un trabajo en serio a los 16 años, cuando estaba en cuarto año de la secundaria.

Homero y Roberto Pettinato. (Foto: @homeropettinato)

-¿Y te consiguió laburo?

-Sólo en la cabeza de mi viejo entraba esa posibilidad. Y yo estaba en cuarto año. Era un griterío adolescente, un portazo. Pero al otro día me llamó Sergio Giglio, que dirigía en TyC Sports y me preguntó si me gustaba el fútbol. Entonces empecé a ir a las canchas de fútbol. Era periodista deportivo, sin faltarles el respeto a los verdaderos periodistas.

-¿Qué hacías?

-Hacía una labor de entrar y hacer notas en las canchas.

-Después la pegaste en la radio colaborando con tu papá, hasta que hiciste tu propio camino.

-Siempre laburé mucho. Con mi viejo y sin mi viejo también. Tuve un programa que fue muy exitoso en Los 40 principales, Resacados. Después me hice hippie, me fui a vivir al campo, me quedé sin plata. Volví, armé una banda, fue un fracaso. Volví a ser productor, volví a empezar de cero.

Homero Pettinato en Olga. (Foto: @homeropettinato)

-Un remador fiel a sí mismo...

-Por eso yo siempre digo que para mí soy un laburante de los medios. Esta es mi carrera. Hoy, por suerte, me toca conducir, me toca estar en este lugar copado, que igual es un desgaste enorme también.

Pero mañana me puede tocar cualquier otro rol (menos destacado) que lo puedo puedo ocupar, porque ya la ocupé y no me molestaría para nada porque laburo de esto.

-En su momento te fuiste a vivir a San Marcos Sierra en Córdoba en pleno éxito y fama. ¿Hay chances de que te vuelvas a exiliar?

-(Risas) Me mira el productor del programa y me mira como diciendo, “por favor, te lo pido con el esfuerzo que hicimos”. Pero quiero decirles que el riesgo existe. Tengo una madre hippie y la sangre corre. Y a veces pega ese genoma, despierta y digo, “necesito irme de nuevo a cultivar mi miel”.

Cecilia Dutelli y Roberto Pettinato, los papás de Tamara y Homero Pettinato. (Foto: @tamarapettinato)

Brother, me tengo que volver a ir, perdón. Chicos, es que me hacen mal las luces, la energía no me está gustando. Y tendré que sentarme con Adrián Suar y explicarle, decirle, “Adri, perdón. Adri, mirá, namasté, Adri, namasté. Me voy a cultivar miel.

-Hablaste de Cecilia Dutelli, tu madre hippie. ¿Cuántas veces en la vida dijiste, “por qué no soy Dutelli en vez de Petinato?

-Esa es una gran pregunta. Millones de veces. ¡Nunca me lo preguntaron!. Millones, chicos, millones de veces. ¿Por qué no soy Dutelli?

Además, en lo que es el círculo familiar, mis primos, mis tíos, mis abuelos más cercanos son todos los Dutelli.

En San Marcos Sierra vive toda mi familia. Así que yo soy recontra Dutelli. Cuando me vaya a cultivar miel a San Marcos me va a poner Homero Dutelli en redes.

Homero Pettinato. (Foto: @homeropettinato)

LOS OTROS TRABAJOS DE HOMERO PETTINATO

-¿Vas seguir con la gira de Lo Doy Todo?

-La voy a interrumpí un poco por una cuestión de que está muy difícil la venta. Pero no por mí sino en el rubro, lo hablé con otros colegas.

Porque lo primero que hice es llamar a otros para preguntarles cómo les iba, para ver si hay que mirar para adentro, si el espectáculo necesita cambiar algunas cosas o mejorar.

Homero Pettinato y su banda en uno de sus recitales en vivo

-Te había ido muy bien con tu stand up...

-Fue un exitazo el año pasado, cinco meses todos los viernes en Paseo de la Plaza, siempre agotado en todas las provincias y todo.

Aunque este año se puso más difícil y es un desgaste grande.

Entonces, empecé a seleccionar algunas fechas y le bajé un poco la intensidad.

-¿Pensás darlo de baja?

-No lo voy a dejar de hacer porque lo amo.

Así es Lo Doy Todo, el unipersonal de Homero Pettinato.

-Además estás en Olga con Nati Jota en Sería increíble.

-Yo hago Olga, Reacción en Cadena, tengo que hacer cosas para redes cosas con marcas. Y cuando el viernes saliste de eltrece y tenés que tomar el avión para ir a actuar en una provincia, decís, “uf”. Te pega en el cuerpo, viste.

Homero Pettinato cantó en Olga. (Foto: homeropettinato)

-¿Estás produciendo tu música?

-Sí.

-¿Cómo describirías tu estilo artístico?

-Mi música es muy pussy (N del R: sensible). Tengo una parte muy de la ternura, de la poesía, de otra búsqueda.

Por eso primero me costó tanto mostrarlo, porque es un lado muy sensible, y yo creo que la gente se sorprende un montón.

-¿Por qué?

-Porque tiene muy poco que ver mi música con lo que vos ves de mí, ¿entendés? Con mi comedia, con mi forma de, incluso de hablar, de expresarme, es una música tranquila y tierna, dulce. Voy a sacar un disco este año.

Homero Pettinato y Sofía Gonet, enamoradísimos

-Estás en pareja con Sofía Gonet, muy enamorados los dos. Capaz que estás componiendo un tema para un futuro hijo o hija y no lo sabés...

¿Me quieren decir algo? Perdón, no, porque... hasta acá llegamos. Yo di una nota recién, di una nota a otro medio recién y me dijeron lo mismo. ¿Ustedes, Sofía les contó algo?

-Sofía no nos contó nada.

-¿Sofía llamó a la prensa y contó? ¿Lo tuiteó? ¨Porque yo no uso Twitter, chicos, mi cuenta de Twitter la tengo abandonada hace como un año, cuando me cancelaron. Bueno, eh... Me cancelaron y me bajé.

CÓMO SE JUEGA EN REACCIÓN EN CADENA

“Es un juego con palabras, que pueden jugar todos. Y yo no sé decir si es de destreza. Hay gente a la que no le tengo mucha fe y de pronto sacan todas las palabras.

En realidad, es que te vengan las palabras a la cabeza, que asocies rápidamente”, explicó en una entrevista con Ciudad desde los estudios de Artear.

“Dentro del gran juego son distintas fases, por decirlo de alguna manera”, completó Homero.

Homero Pettinato con Ciudad antes de debutar con reacción en Cadena.

-¿Te resultó fácil aprender la dinámica?

-La dificultad fue aprenderme todas las reglas, recordarlas. De hecho, en realidad tengo una ayuda constante también para no pifiarle a pequeños detalles.

Cada juego tiene un valor diferente de plata para acumular. El total son cinco millones de pesos por programa.

-¿Equipo que gana queda en cancha?

-Y el equipo que gana, vuelve al programa siguiente. Si tienen tiempo, ¿no? Hay algunos que tienen mucho tiempo.

Hay gente que tiene disponible mucho tiempo y hay otra gente que nos dijo como “chicos, gracias, pero la verdad tengo laburo, dos hijos, ya está”.

Video y edición: FERNANDO HALPERÍN.