Actor, productor y director: no se queda quieto. Él va por más. Nico Vázquez está a punto de enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera: el estreno de Rocky en teatro.

Con la adrenalina a flor de piel y muchísima emoción por el debut en el Lola Membrives de la calle Corrientes porteña, Nico compartió detalles íntimos de su preparación física y emocional para encarnar al icónico boxeador.

En una charla imperdible con Ciudad, el protagonista de esta interesante adaptación del clásico del cine se abre de lleno sobre la coincidencia de estrenar Rocky, en el día de su cumpleaños número 48, el arduo entrenamiento que lo llevó a ganar ocho kilos de masa muscular y el rol fundamental de su compañera Dai Fernández.

Nico Vázquez en Filadelfia en parte de su preparación para Rocky. Por: Prensa Rocky.

Además, el multifacético artista reflexiona sobre la resiliencia y el significado de esta historia en su vida, revelando detalles sobre cómo transita el amor y el dolor junto a Gimena Accardi y la profunda conexión que lo une a Gustavo Yankelevich.

-¿Cómo te sentís antes del estreno?

-Ya estamos por arrancar, gracias a Dios, porque se me hizo muy larga la espera. Fue un año, más de un año en realidad. Mirá, lo deseé el 11 de abril del 2024. Ese día lo llamé a Gustavo (Yankelevich) y le dije: “¿vamos por Rocky?“. Y mirá, estamos llegando a la fecha del estreno, que es el 12 de junio, mi cumple, no lo puedo creer.

-¿Se eligió esa fecha porque es tu cumple o fue una casualidad?

-Causalidad absoluta. Son estas cosas que me pasan a mí, fue increíble. Y yo dije, “nace Nico, nace nuestro Rocky”.

-Lo primero que quiero saber es cómo te preparaste físicamente para este gran desafío.

-Me siento muy bien, estoy entrenando mucho, tratando de mantener el físico. Porque una cosa es llegar y otra es mantenerse. No puedo aflojar. Para Tootsie había bajado 6 kilos y acá aumenté 8 pero de masa muscular. Desde agosto hasta acá hice un trabajo muy ordenado, con comida, dieta.

“Esto es gigante. Es un compromiso impresionante, es un homenaje también, para lo que significa este personaje. Es un gusto que me doy y que nos damos todos los que participamos”.

-¿Mucha proteína?

-Mucha proteína y creatina para ayudarme también con la fuerza.

-¿Lo de los huevos crudos que comés en la promo es real?

-Qué quilombo hice ahí, ¿eh? Qué lío. Pero bueno, había que hacerlo. Si (Sylvester) Stallone lo hizo, había que hacerlo. Ahora veremos porque hay que meterlo todos los días...

-Sos actor, productor, director, ¿ya estás acostumbrado a todo esto o nunca te deja de sorprender?

-Esto es gigante. Es un compromiso impresionante, es un homenaje también, para lo que significa este personaje. Es un gusto que me doy y que nos damos todos los que participamos. Creo que no hay nadie que esté en el proyecto que no ame a Rocky. Me da mucha emoción.

-¿Cómo surgió la idea?

-Me “bajó” de un momento a otro. Estaba yendo para otro lado, nada que ver, pensando otra obra. A mí me suelen bajar mucho las ideas cuando me baño. Y me aparece Rocky. Lo llamé a Gustavo, que suele ser productor también de mis espectáculos, y le dije: “Es la obra de mi vida. Te lo pido por favor”. Y bueno, acá estamos. No lo puedo creer. Estoy muy, muy orgulloso.

-¿Cómo fue la elección de Dai Fernández, tu compañera?

-Todo el mundo está diciendo que es igual a Adrian, pero no solo es igual. Es una actriz fantástica, es un encanto como persona y muy talentosa. A veces, por no haber protagonizado nada hasta ahora, parece que fue invisible todo lo que hizo. Pero Dai tiene una gran carrera.

Nico Vázquez y Dai Hernández como Rocky y Adrian. Por: Prensa Rocky.

-Pero bueno, el salto es muy grande, ¿no?

-Ella terminó protagonizando conmigo los últimos tres meses de Tootsie cuando quedó embarazada Juli (Nair Calvo). Y lo hizo de manera increíble. Ahora le toca este personaje. No me lo imaginaba con otra persona que no fuera ella. Y a medida que fuimos laburando dije, “ah, puta madre”. O sea, me quedé corto con lo que imaginé. Tiene un talento descomunal.

“Es una enseñanza escuchar a Gustavo, cómo cuenta las cosas, cómo habla de Ro. Así yo hablo de Santi. Encontré no solamente en lo profesional sino también en lo personal al mejor puedo tener al lado”.

-¿Cómo creés que va a reaccionar el público?

-La verdad que muy bien. No solo por lo que ya está pasando con la venta de entradas, sino por lo que vi en la poca gente que dejé entrar a los ensayos. Las personas que la vieron flashean.

-Es una historia de resiliencia también, ¿te sentís identificado?

-Creo que tiene que ver con todos. ¿Quién no es Rocky? Es tan importante el mensaje que da la película. Lo que le dice a su hijo: “Nada golpea más fuerte que la vida”. Eso es lo que quería contar. Y sentía que me merecía algo así también. Contarlo como actor.

-¿Qué hábitos vinieron para quedarse en tu vida a raíz de la preparación para Rocky?

-Me enamoré del boxeo. Siempre me gustó, pero ahora boxearía todo el día. El deporte me hace muy bien, la alimentación también. Tengo 47 años y también empecé a cuidarme hace un tiempo con el tema del sol. Me gustaba mucho y ahora empecé a darle bola a la piel, a ponerme protector, a hacerme algún láser que la regenera a un nivel que no se puede creer. Ahora me di cuenta y pienso que perdí tiempo antes al no hacerlo.

Gimena, su gran compañera

-Pasando a otro ámbito de tu vida, hace pocos días te vimos festejar junto a Gime su cumple. Son una pareja que comparte mucho, disfruta y que lleva casi dos décadas junta: ¿cuál es el secreto?

-Creo que eso pasa o no pasa. Te encontrás o no te encontrás. Siempre dicen “la pareja perfecta”. Ella es perfecta para mí, yo soy perfecto para ella hasta que en un momento, es o no es. Digo, nos seguimos eligiendo. Pero digo también puede pasar que un día ella se levante y no me elija. Creo que lo raro en nosotros es la cantidad de años, que son 18, porque en el medio todos duran tres, cuatro, cinco. Creo que esto no lo vemos desde Mónica y César. Pero después nos pasan las mismas cosas que le pasan a la gente y bueno, acá estamos.

“Con Gime no nos gusta ponernos en lugar de víctimas, sino al revés, de seguir viviendo. Y también buscar mucho los mensajes que nos llegan. Gime es muy espectacular en eso. Ahora estoy tratando seguirla, porque durante un tiempo a mí me pegó más para adentro. Ella se mostró mucho más como es ella. Eso la sanó también”.

-Les han tocado vivir, como vos decís, las mismas cosas que a mucha gente, pero algunas particularmente difíciles. ¿Cómo se transforma el dolor, por ejemplo? Recuerdo, además de la muerte de tu hermano Santi, de cómo sobrevivieron a un terrible derrumbe en un edificio de Miami en 2021.

-Primero se trabaja. Y sí, te pasa lo que acabas de decir vos recién, “¿cómo nos pasó esto? ¿Cómo nosotros estábamos ahí?“. Tardás en entenderlo. Después te agarra entre culpa por haber sobrevivido y agradecimiento a Dios por elegirnos, por todavía estar acá. Son un montón de etapas. Y bueno, revalorizar cada vez más todo.

Gime Accardi en su cumple número 40 con Nico Vázquez. Por: Jecan.

-¿Ambos comparten esa forma de salir del dolor?

-Tiene mucho que ver con mi forma de ser y la de Gime. Nunca ponernos en lugar de víctimas, sino al revés, de seguir viviendo. Y también buscar mucho los mensajes que nos llegan. Gime es muy espectacular en eso. Ahora estoy tratando de seguirla, porque durante un tiempo a mí me pegó más para adentro. Después de lo de Miami sobre todo. Me metí, no quería hablar del tema. Quizás también porque es muy fácil que alguien opine y lastime. Y Gime lo hizo al revés, con sus amigos o por ejemplo en el streaming (en Olga), que se mostró mucho más como es ella. Eso la sanó también. Y está bueno.

-Le sirve a mucha gente.

-Claro. Yo lo vengo diciendo desde antes de que me pasaran las cosas que me pasaron. No se había muerto mi hermano y ya hablaba de que la vida es un instante, que hay que ser empático. Lo decía siempre desde el disfrute y desde el observar al otro, pensar en el otro. Nunca pensé que me iban a pasar las cosas que me pasaron. Pero bueno, después te pasan. Pero también me suceden cosas maravillosas que quizás a otras personas no. Y además, tengo salud, me eligen, la gente me quiere, el público es muy agradecido conmigo, muy amoroso. Hago espectáculos y se llenan las salas. Me siento muy querido por ustedes, por la prensa, que no es fácil. Algo bien debo haber hecho. También me siento muy querido por mis compañeros, por mis colegas. Y ahí digo, “puta, boludo, hay una huella linda”.

“No se había muerto mi hermano y ya hablaba de que la vida es un instante, que hay que ser empático. Nunca pensé que me iban a pasar las cosas que me pasaron. Pero también me suceden cosas maravillosas que quizás a otras personas no”.

-Y lo disfrutás.

-Eso. Aparte la estoy disfrutando estando vivo. Porque después cuando nos morimos somos todos espectaculares. Pero sentir ese amor estando vivo es muy lindo. Y también me pasa eso, que no pierdo ni un segundo de decirle al otro lo que siento. No me quiero reprimir nada. Quiero vivir cada vez más. Eso me parece que es el mensaje más importante. Y no puedo entrar mucho más en detalle porque hablaría de cosas que son demasiado profundas y no me interesa ser noticia por eso ahora. Pero tiene que ver con eso: vivir, valorar, respirar, agradecer.

Su especial vínculo con Gustavo Yankelevich

-¿Qué significa Yankelevich en este ámbito de la vida?

-Gustavo tiene mucho que ver con todo esto. Quizá hace un tiempo te hubiera respondido mucho más cortante a tus preguntas sobre las cosas que nos pasaron. Y es una enseñanza también escucharlo a él cómo cuenta las cosas, cómo habla de Ro. Así yo hablo de Santi. Encontré no solamente en lo profesional sino también en lo personal al mejor puedo tener al lado. Esa energía paternal que tiene conmigo y que yo intento devolvérsela. Nos unen esas cosas. Creer mucho que nos acompañan, en las señales.

-Y ahora todos esos mensajes también van a llegarle al público, a esas personas que se han tenido que levantar tantas veces, como Rocky.

-Sí. Esta historia es la que más me ha gustado por eso y creo que también la he elegido inconscientemente. Es resiliencia, es levantarse.