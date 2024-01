La muerte de Romina Yan, ocurrida en 2010, dejó una dolorosa huella en Cris Morena y Gustavo Yankelevich, que pese a estar separados por años, se unieron en el dolor, y ahora el productor reveló una experiencia paranormal que lo acercó como nunca a su hija.

Yankelevich mantuvo una larga entrevista con Luis Majul en El obervador en la que le relató una suerte de encuentro místico que mantuvo con una desconocida que él cree que era su hija, pese a que estaba fallecida, en un momento de gran necesidad espiritual.

Romina Yan falleció en 2010.

Gustavo contó que estaba mal anímicamente por lo que le pidió ayuda al alma de su hija. “Me apareció otra vez el agujero negro y dije: ‘No lo voy a poder soportar’. Yo viajo siempre con una foto de Ro, siempre le hablo como le hablo ahora, en presente, porque Ro está acá”, contó.

CÓMO FUE LA EXPERIENCIA MÍSTICA DE GUSTAVO YANKELEVICH CON ROMINA YAN, FALLECIDA AÑOS ATRÁS

“Le dije: ‘Ayudame en esta porque no salgo. Sacame de esta’”, recordó que pidió mientras esperaba un tren a Milán junto a su pareja Rossella della Giovampaola. “Dije eso y me fui a la estación de tren con mi mujer. Llegamos y había mucha gente en el andén. Todavía no habían puesto el andén que iba a Milán”, relató Gustavo.

“Mi mujer me preguntó si la acompañaba a tomar un café y le dije que no, por primera vez. Siempre estamos juntos, pero le dije: ‘No, andá, no te acompaño. Me quedo acá’”, recordó frente a Majul, antes de contarle que, de entre la multitud, apareció una misteriosa mujer que se dirigió a él por su nombre.

La hija de Romina Yan egresó de la secundaria. (Foto: Instagram/@gustavoyankelevichok).

“Y me quedé mirando para arriba el cartel. Después escucho: ‘Señor Gustavo ‘. Entre una multitud, habría dos mil o tres mil personas. Y bajo la vista y veo una mujer muy luminosa que se me acerca y me dice ‘¿le puedo dar un beso?’”, contó el productor.

“Le dije que sí, que claro y nos abrazamos. Ahí le dije que yo no la conocía y le pregunté si era de ahí y me respondió: ‘No, estoy de paso. ¿Pero tiene un minuto? Le quiero contar algo’”, recordó Yankelevich.

QUÉ LE DIJO A GUSTAVO YANKELEVICH LA EXTRAÑA MUJER QUE ENCOTRÓ TRAS PEDIRLE AYUDA A SU HIJA ROMINA

“Me dijo: ‘Yo tenía dos hijas, de 12 años y de 10 años. Y todas las tardes las buscaba en el colegio y merendábamos en casa viendo Jugate conmigo. Con mi marido habíamos decidido no tener más hijos y quedé embarazada. Pasaron unos meses cuando me entero de que iba a tener una nena. Cuando les pregunté a mis hijas qué nombre le querían poner a su hermanita, las dos me dijeron Romina, por Romina Yan’”, agregó el productor teatral.

“‘¿Vos tenés una hija que se llama Romina por mi hija?’. Me dijo que sí, me dio un beso y se fue”, cerró Gustavo, que agregó: “Nunca supe hasta el día de hoy quién era. Por supuesto me puse a llorar, llegó mi mujer, me preguntó qué me pasaba. Lloraba de felicidad. Me sacó del agujero negro en menos de dos horas que le había hablado y le había pedido a Romina, porque me dio una felicidad lo que acaba de pasar y yo sabía que era ella porque se lo pedí y lo tuve”.

Gustavo Yankelevich y Romina Yan (Foto: Instagram/gustavoyankelevichok)

A la hora de tratar de explicar lo ocurrido, Gustavo buscó una teoría mística: “El ángel, en lo que yo sé, puede entrar en el cuerpo humano para ayudar”, dijo. “El alma no muere nunca. El alma que vino a este cuerpo ya tuvo otra vida y pasa nuevamente al lugar de donde vino que es al otro plano, a otro estado. Y yo creo mucho en eso”, cerró.

