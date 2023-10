Con el recuerdo marcado a fuego en su corazón, Franco -el hijo de Romina Yan- dio una profunda nota donde habló de cómo se siente cada vez que le dicen que se parece a su mamá, la recordada y querida actriz que falleció en 2010.

“Cuando viene alguien y me dice ‘sos igual a tu mamá’, lo siento como un mensaje de ella, porque es raro”, comenzó diciendo el joven en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo creo que te mandan mensajes a través de estas personas, siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Siempre agradezco”, agregó, muy movilizado por el cariño del público.

Asimismo, el músico de 23 años destacó lo presente que tiene a su mamá: “La siento. Cada uno de nosotros tiene su conexión. Con el abuelo hemos investigado y nos hemos abierto mucho a todas estas cosas”

“Yo me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está. Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir y siempre tengo ganas de sentir un abrazo”, cerró el nieto de Cris Morena, íntimo.

LA EMOCIÓN DE AGUSTINA CHERRI AL VER IMÁGENES JUNTO A ROMINA YAN

Agustina Cherri se emocionó en su visita a Socios del Espectáculo tras verse de chica en unas escenas junto a Romina Yan en Chiquititas y habló de su relación con Cris Morena en la actualidad.

“Fue instantánea tu emoción cuando viste a Romina, ¿qué te pasa cuando ves una escena así?”, le preguntó Karina Iavícoli y la actriz respondió: “Fueron muchos años los que viví con ella, lo que significó Chiquititas, todo lo que se hizo y se logró”.

“Hoy por hoy estoy muy cerca de Cris, tenemos una relación muy cercana”.

Entonces, Agustina contó en la emisión de eltrece cómo es su vínculo con la empresaria: “Hoy por hoy estoy muy cerca de Cris, más de lo que se ve, tenemos una relación muy cercana”.

“Incluso lo que le pasa a ella con mi hija también, que tiene la edad que yo tenía cuando empecé a trabajar con ella. Me conmueve verme de chica, me veo muy parecida a mi hija”, sentenció Cherri.