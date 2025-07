María Vázquez quedó en el centro de la polémica luego de hacer una reflexión sobre el ambiente del polo, que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Pampita, reavivando así un viejo conflicto entre ambas figuras del espectáculo y la moda.

Todo comenzó cuando la esposa de Adolfo Cambiaso, reconocida como “la reina del polo”, compartió una publicación en sus redes sociales. Allí, una seguidora la cuestionó duramente: “No admiro a las mujeres que viven bien gracias a que se casaron con un tipo de buen pasar. Admiro a las trabajadoras”.

LA RESPUESTA DE MARÍA VÁZQUEZ A UNA SEGUIDORA

Lejos de quedarse en silencio, María Vázquez respondió con altura y contundencia, dejando en claro que su lugar en el mundo del polo y en su vida personal no es fruto de la casualidad. “Yo no vivo bien gracias a mi marido, vivo bien porque soy parte del éxito que construimos juntos desde hace 30 años”, retrucó la modelo.

En su descargo, también aclaró: “Para el medio no soy María Cambiaso, ni para el mundo del polo tampoco. Soy María Vázquez. Me dedico no solo a mis proyectos personales, que he sabido sostener, sino que también formo parte de una familia maravillosa, de un matrimonio y de una empresa familiar que creamos juntos con mi esposo”.

María Vázquez respondió con firmeza tras ser acusada de lanzar una indirecta a Pampita: “Resentida”. CRÉDITO: Instagram/@mariavqz1

Además, remarcó la clave del vínculo que mantiene con Cambiaso: “Esto se logra con corazón, trabajo, amor y sacrificio de toda mi familia, incluyendo a mis hijos”.

Finalmente, fue tajante con la usuaria que la atacó: “No tenés idea de quién soy ni de dónde vengo. Tu comentario es prejuicioso, erróneo y resentido. Por lo tanto, eliminado. Este es mi espacio, y lo comparto con quienes lo valoran”.