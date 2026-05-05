La muerte de Luis Brandoni dejó al descubierto una historia familiar que pocos conocían. En medio del dolor y el inicio de la sucesión, surgió el nombre de Adriana, la hija extramatrimonial del actor, que ahora fue reconocida oficialmente como parte de la herencia.

La noticia sorprendió a muchos, pero para Micaela y Florencia Brandoni, hijas del actor y de Marta Bianchi, la situación no fue motivo de conflicto.

Todo lo contrario: ellas mismas pidieron que Adriana fuera incluida en el proceso sucesorio, dejando en claro que existía un vínculo, aunque no fuera público.

Foto: gentileza Disney+

El nombre de Adriana salió a la luz en el expediente judicial, donde las hermanas Brandoni solicitaron que se la agregue como coheredera.

Luis Brandoni la reconoció como hija hace años, aunque habló poco de ella en público. En una entrevista de 2022, el actor contó que fue padre siendo adolescente, antes de alcanzar la fama, y que gracias a esa hija también tuvo una nieta: Patu Leonardi.

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El inicio de la sucesión fue confirmado en A la tarde, donde se leyó el documento judicial: “Micaela y Florencia Brandoni asisten en carácter de hijas a iniciar juicio sucesorio ab-intestato del señor Adalberto Luis Brandoni…”.

El dato más relevante del expediente es la actitud de Micaela y Florencia, quienes, en cumplimiento del artículo 689, denunciaron como coheredera a Zoila Adriana Brandoni y citaron como parte del acervo hereditario el departamento de la calle Suipacha.

El abogado Juan Pablo Merlo explicó: “Las mismas hermanas están diciendo ‘acá hay otra heredera’. Ellas mismas la están habilitando”. De esta manera, la familia dejó en claro que no hay disputas y que la sucesión se llevará adelante con total transparencia.

Foto: gentileza Disney+

La historia de Luis Brandoni suma así un capítulo inesperado, donde el respeto y la unión familiar primaron por sobre cualquier diferencia. La aparición de Adriana como heredera no solo sorprendió al público, sino que también mostró el costado más humano de una familia que, en medio del dolor, eligió la inclusión y el reconocimiento.

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