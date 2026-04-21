La muerte de Luis Brandoni reactivó el recuerdo de una de las mayores pérdidas del archivo televisivo argentino. Se trata de Buscavidas, el unitario protagonizado por el actor entre 1984 y 1987, cuyos 158 episodios fueron borrados por completo y hoy no existe registro oficial de aquella producción.

QUÉ ERA BUSCAVIDAS, LA SERIE DE LUIS BRANDONI

Buscavidas contaba la historia de dos amigos que cada día inventaban un nuevo oficio para salir adelante: desde fumigadores hasta vendedores disfrazados de empanadas. Junto a Brandoni también se destacó Patricio Contreras.

Para Brandoni no era un trabajo más. Después del exilio, la serie significó su gran regreso a la televisión argentina.

Buscavidas. Crédito: IA

El actor siempre sostuvo que la desaparición del material fue una herida abierta y denunció públicamente que no se trató de un accidente.

CÓMO DESAPARECIERON LOS 158 CAPÍTULOS

Años después, Brandoni afirmó que las cintas fueron eliminadas por decisión interna del entonces estatal Canal 13. Según reconstrucciones posteriores, la explicación oficial fue que los tapes magnéticos se reutilizaron para abaratar costos en nuevas producciones.

Sin embargo, quienes participaron del proyecto aseguraron que se trató de una decisión deliberada.

El guionista Ismael “Paco” Hasse fue tajante en diálogo con TN: “Fue un daño premeditado. No fue un error”.

UNA SERIE EXITOSA QUE QUERÍAN COMPRAR EN EL EXTERIOR

La gravedad del caso quedó más expuesta cuando desde España y Chile intentaron adquirir la serie completa para emitirla o adaptarla. Al buscar el material, descubrieron que ya no existía.

Incluso luego se realizó una versión adaptada en España con una nueva historia inspirada en el formato original.