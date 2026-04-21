Este martes, celebridades, familiares y el público se acercó a despedir a Luis Brandoni en el panteón de actores en el Cementerio de la Chacarita y desde Ciudad te mostramos cada momento.

Carlos Rottemberg fue uno de los que llevó el féretro del actor. Otros de los que dijeron presente fueron Guillermo Francella, el Puma Goity, Facundo Arana, Mauricio Dayub y su hija Florencia Brandoni.

El entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

El actor murió el 20 de abril a los 86 años en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires; referente indiscutido del cine, el teatro y la televisión, estuvo diez días de internado por un hematoma subdural provocado por una caída en su casa.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ENTIERRO DE LUIS BRANDONI

Carlos Rottemberg llevó el féretro de Luis Brandoni en el Cementerio de la Chacarita (Foto: Movilpress).

El entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

El entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

El Puma Goity y Guillermo Francella en el entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

El Puma Goity en el entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

Alfredo Leuco en el entierro de Luis (Foto: Movilpress).

Facundo Arana en el entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

Mauricio Dayub en el entierro de Luis (Foto: Movilpress).

Guillermo Francella en el entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

Guillermo Francella en el entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

Guillermo Francella en el entierro de Luis Brandoni (Foto: Movilpress).

Florencia Brandoni en el entierro de Luis (Foto: Movilpress).

Florencia Brandoni en el entierro de Luis (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.