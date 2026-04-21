Este martes, celebridades, familiares y el público se acercó a despedir a Luis Brandoni en el panteón de actores en el Cementerio de la Chacarita y desde Ciudad te mostramos cada momento.
Carlos Rottemberg fue uno de los que llevó el féretro del actor. Otros de los que dijeron presente fueron Guillermo Francella, el Puma Goity, Facundo Arana, Mauricio Dayub y su hija Florencia Brandoni.
El actor murió el 20 de abril a los 86 años en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires; referente indiscutido del cine, el teatro y la televisión, estuvodiez días de internado por un hematoma subdural provocado por una caída en su casa.